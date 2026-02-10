Их подозревают в помощи организаторам нападения, в частности в слежке за генералом. Об этом рассказывают росСМИ.
Что известно о подозреваемых?
В России по подозрению в причастности к покушению на Алексеева задержали сотрудника института, который ранее был подконтролен ФСБ, Виктора Васина и его сына Павла.
По версии российских силовиков, Павел Васин помогал другим участникам нападения: предоставил автомобили для наружного наблюдения, помог с изъятием оружия из тайника, а также приобрел видеорегистратор и трекер для слежки за генералом.
Журналисты-расследователи отмечают, что Васин-старший ранее служил на руководящих должностях в войсках связи. Впоследствии он работал в научно-техническом центре, который создает криптографические средства и комплексы киберзащиты по лицензиям ФСБ и Службы внешней разведки.
Его сын также является офицером армии России, учился в военной академии ракетных войск стратегического назначения и, вероятно, работал с техникой связи.
Что известно о покушении на генерала Алексеева?
В Москве утром 6 февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его тяжело ранили огнестрельными выстрелами, а неизвестный, который это совершил, скрылся с места происшествия.
В украинской разведке Алексеева считают причастным к подготовке ударов по гражданским объектам в Украине и организации псевдореферендума в Херсонской области.
Уже через несколько дней российская ФСБ заявила о задержании "подозреваемого" в стрельбе в Алексеева. Россияне говорили, что это был гражданин России Любомир Корба, который после покушения якобы сбежал в ОАЭ.
Сообщниками Корбы в ФСБ назвали россиян Виктора Васина и Зинаиду Серебрицкую. По данным российской спецслужбы, Васин якобы был задержан в Москве, а Серебрицкая якобы успела выехать в Украину.