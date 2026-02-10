Их подозревают в помощи организаторам нападения, в частности в слежке за генералом. Об этом рассказывают росСМИ.

Что известно о подозреваемых?

В России по подозрению в причастности к покушению на Алексеева задержали сотрудника института, который ранее был подконтролен ФСБ, Виктора Васина и его сына Павла.

По версии российских силовиков, Павел Васин помогал другим участникам нападения: предоставил автомобили для наружного наблюдения, помог с изъятием оружия из тайника, а также приобрел видеорегистратор и трекер для слежки за генералом.

Журналисты-расследователи отмечают, что Васин-старший ранее служил на руководящих должностях в войсках связи. Впоследствии он работал в научно-техническом центре, который создает криптографические средства и комплексы киберзащиты по лицензиям ФСБ и Службы внешней разведки.

Его сын также является офицером армии России, учился в военной академии ракетных войск стратегического назначения и, вероятно, работал с техникой связи.

Что известно о покушении на генерала Алексеева?