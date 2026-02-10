Їх підозрюють у допомозі організаторам нападу, зокрема у стеженні за генералом. Про це розповідають росЗМІ.
Що відомо про підозрюваних?
У Росії за підозрою в причетності до замаху на Алексєєва затримали співробітника інституту, який раніше був підконтрольний ФСБ, Віктора Васіна та його сина Павла.
За версією російських силовиків, Павло Васін допомагав іншим учасникам нападу: надав автомобілі для зовнішнього спостереження, допоміг із вилученням зброї зі схрону, а також придбав відеореєстратор і трекер для стеження за генералом.
Журналісти-розслідувачі зазначають, що Васін-старший раніше служив на керівних посадах у військах зв’язку. Згодом він працював у науково-технічному центрі, який створює криптографічні засоби та комплекси кіберзахисту за ліцензіями ФСБ і Служби зовнішньої розвідки.
Його син також є офіцером армії Росії, навчався у військовій академії ракетних військ стратегічного призначення та, ймовірно, працював із технікою зв’язку.
Що відомо про замах на генерала Алексєєва?
У Москві вранці 6 лютого було здійснено замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Його важко поранили вогнепальними пострілами, а невідомий, який це вчинив, утік із місця події.
В українській розвідці Алексєєва вважають причетним до підготовки ударів по цивільних об’єктах в Україні та організації псевдореферендуму на Херсонщині.
Уже через кілька днів російська ФСБ заявила про затримання "підозрюваного" у стрілянині в Алексєєва. Росіяни казали, що це був громадянин Росії Любомир Корба, який після замаху нібито втік в ОАЕ.
Спільниками Корби в ФСБ назвали росіян Віктора Васіна і Зінаїду Серебрицьку. За даними російської спецслужби, Васін нібито був затриманий в Москві, а Серебрицька начебто встигла виїхати в Україну.