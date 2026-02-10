Їх підозрюють у допомозі організаторам нападу, зокрема у стеженні за генералом. Про це розповідають росЗМІ.

Дивіться також Зроблено в паніці та з поспіхом: військовий сказав, що не так із замахом на генерала Алексєєва

Що відомо про підозрюваних?

У Росії за підозрою в причетності до замаху на Алексєєва затримали співробітника інституту, який раніше був підконтрольний ФСБ, Віктора Васіна та його сина Павла.

За версією російських силовиків, Павло Васін допомагав іншим учасникам нападу: надав автомобілі для зовнішнього спостереження, допоміг із вилученням зброї зі схрону, а також придбав відеореєстратор і трекер для стеження за генералом.

Журналісти-розслідувачі зазначають, що Васін-старший раніше служив на керівних посадах у військах зв’язку. Згодом він працював у науково-технічному центрі, який створює криптографічні засоби та комплекси кіберзахисту за ліцензіями ФСБ і Служби зовнішньої розвідки.

Його син також є офіцером армії Росії, навчався у військовій академії ракетних військ стратегічного призначення та, ймовірно, працював із технікою зв’язку.

Що відомо про замах на генерала Алексєєва?