Такая х**ня, малыши, – Данилов потроллил россию после инцидентов на "Северных потоках"

28 сентября 2022 , 20:07
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Именно россия, вероятно, взорвала три трубы в Северных потоках, по которым шел газ в Европу. Алексей Данилов потроллил россию из-за этого.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пошутил над тем, кто взорвал трубы в газопроводах. Ведь даже немецкая федеральная разведывательная служба BND допустила акт диверсии, за которым стоит россия.

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Данилов потроллил россию

Такая х**ня, малыш! Титок обнародовал данные собственного расследования,
– иронически заметил Алексей Данилов.

Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины опубликовал фото, на котором он находится в белом костюме под водой. Стоит Данилов у подорванного газопровода "Северный поток-2".

 

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Автор: Діана Квасневська