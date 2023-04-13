Из-за огромных потерь Россия пересмотрит стратегические цели захвата Левобережья, – Генштаб

Россия ежедневно теряет безумное количество своих воинов. Следовательно, вражеское командование пересмотрит стратегические цели по захвату Левобережья Украины.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. По его словам, враг будет продолжать наращивать количество войск вблизи границ.

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Что Генштаб прогнозирует на лето

Опыт и мужество наших защитников, умелое применение ими вооружений от стран-партнеров привело к сокращению военного потенциала России. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в текущем году,

– заметил представитель Генштаба.

Громов прогнозирует, что в весенне-летний период 2023 года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей, вовлеченных в войну против Украины.

Так, по словам Громова, Россия продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать их к нашим границам.

Актуальные потери врага

За минувшие сутки россияне потеряли еще не менее 540 своих военных. В Генштабе подчеркнули, что потери окупантов могут быть выше, ведь трудно вести точные подсчеты во время активных боевых действий.

В общем, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на утро 13 апреля российская армия потеряла:

личного состава – около 180 590,

танков – 3 646,

боевых бронированных машин – 7 053,

артиллерийских систем – 2 777,

РСЗО – 535,

средств ПВО – 283,

самолетов – 307,

вертолетов – 293,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 339,

крылатых ракет – 911,

кораблей и катеров – 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 637,

специальной техники – 320.

Кроме того, напомним, что недавно ССО и Силы обороны в Донецком направлении уничтожили автоматизированную станцию постановки препятствий Р-330Ж "Житель". Известно, что ликвидацию вражеского металлолома производили с M142 HIMARS.