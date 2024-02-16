Смерть Алексея Навального в колонии: все, что известно
О том, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер, сообщили днем 16 февраля. 24 Канал собрал все, что известно о смерти Алексея Навального.
О смерти Навального сообщили сами россияне – это якобы произошло после прогулки в колонии. Навальный был одним из известных российских оппозиционеров, его не раз арестовывали, он вместе с командой выпускал антикоррупционные расследования лично против Путина. Впрочем, политик отличился антиукраинскими заявлениями, например, знаменитой фразой "Крым не бутерброд". 24 Канал собрал в один материал все официальные заявления россиян о смерти Навального, реакцию его родственников и мира.
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Что известно о смерти Алексея Навального
Об этом заявил Иван Жданов – глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Навальным. Произошло убийство Алексея Навального. И его убил Владимир Путин, Еще Жданов добавил: колония, больница, морги не отвечают на звонки. Но адвокат еще летит в Ямало-Ненецкий округ, поэтому у команды Навального нет подтверждения смерти политика. Александр Полупанов лечил Навального после его отравления. Он сомневается в том диагнозе, который озвучила власть. То, что пишут в СМИ и заявляют в ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия... Невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания, Адвокат сказал, что те, кто испытывает ужас, просто закрывали глаза на то, что происходило в России во время полномасштабного вторжения. Прогулки в штрафном изоляторе начинаются в 6:30. Об этом говорил сам Навальный. А российские журналисты написали, что Навальному стало плохо около часа дня. Он сказал, что это факт, но не может сказать, где состоится прощание. Впоследствии Кира Ярмыш сказала, что отец не давал таких комментариев. Акции в память о Навальном пройдут по всему миру – от Тбилиси и Еревана до Гааги, Нюрнберга и Хайфы. Мы не можем верить Путину, он всегда врет. Но если это правда, Путин и его друзья должны ответить. Этот день скоро настанет, В сети распространяют давнее видео, где иностранный журналист спрашивает Навального, что делать, если его убьют. Тот говорит: "Не сдавайтесь. Это означает, что мы очень сильны, если они на это пошли. И надо использовать эту силу". На акциях в Лондоне и Берлине люди держат плакаты с надписью "Убийцы!" "Он заплатил жизнью за сопротивление системе подавления. Его смерть возвращает нас к реалиям режима Путина", – сказал Стефан Сежурне. Они появились в Казани у памятника жертвам политических репрессий и в Вильнюсе. В Берлине проходит акция. "Путин больше всего боится инакомыслия со стороны собственного народа. Смерть Навального – напоминание о том, что представляют собой Путин и его режим". Акции в память о Навальном должны пройти в Эстонии и Польше вечером 16 февраля. Бывший олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский призвал вписать фамилию Навального в бюллетень на выборах президента России 17 марта. ЕС возлагает всю ответственность на российский режим, Не хочу слышать никаких соболезнований. Видела сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был живой, здоровый, жизнерадостный, Немецкий лидер назвал смерть Навального "знаком, насколько изменилась Россия, – это давно не демократия". В Совете Федерации смерть Навального назвали несчастным случаем. Леонид Соловьев сказал, что ничего не комментирует – так просила семья Навального. 14 февраля, когда в последний раз у Навального были адвокаты, у него было все хорошо. В сети распространяют последнее видео Навального, где он смеется и шутит, что деньги у него заканчиваются, поэтому судьи и вся колония могут скинуться. Правоохранители улыбаются в ответ. Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции, "Путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", – добавил он. Факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, сказал Йенс Столтенберг. И добавил: "Россия должна ответить на серьезные вопросы". Президент Латвии первым из иностранных лидеров высказался по поводу смерти Навального. Его убил Кремль, До того в похожем ключе высказался расследователь Христо Грозев. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что не имеет подтверждения смерти политика. Адвокаты отправились в колонию. По его словам, Путину уже сообщили. Но сам Песков сказал, что причин смерти Навального не знает, в этом будут разбираться медики. ФСИН говорит, что Навальному стало плохо после прогулки, он потерял сознание, а реанимация не дала результата. В колонию поедет комиссия. Источники пропагандистского телеканала RT утверждают, что причина смерти Навального – отрыв тромба. Федеральная служба исполнения наказаний ( ФСИН) сообщила, что Алексей Навальный умер после прогулки в колонии. Навальный находился в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Его перевели туда недавно, а 14 января сообщили, что политика отправили в штрафной изолятор – в 27-й раз. Навальному было 47 лет.
В Кремле "все сказали" и ругают Запад, Байден пока не комментировал
"Навального убили"
– сказал он.
Врач Навального о его смерти
– отметил Полупанов.
"Мы знали, что так будет", – Илья Новиков
Журналист "Радио Свобода" указал на интересную деталь
Отец Навального о смерти сына
Юлия Навальная впервые прокомментировала смерть мужа
– сказала она.
Россияне несут цветы, правоохранители против
Первая реакция США
МИД Франции о смерти Навального
Люди несут цветы в память о Навальном
Урсула фон дер Ляйен о смерти Навального
Возле посольства России в разных странах анонсируют акции
Шарль Мишель о смерти Навального
– сказал он.
Мать Навального прокомментировала смерть сына
– написала Людмила.
Шольц о смерти Навального
"Мы не собирались ему вредить"
Адвокаты о смерти Навального
Его убил Путин, - Зеленский
– заявил Зеленский.
Запад реагирует, Россия обижается
НАТО о смерти Навального
Первая реакция на смерть Навального в мире
– сказал он.
Комментарий Киры Ярмыш
Песков прокомментировал смерть Навального
Детали о смерти Навального от россиян
ФСИН сообщил о смерти Навального
Об этом заявил Иван Жданов – глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Навальным.
Произошло убийство Алексея Навального. И его убил Владимир Путин,
Еще Жданов добавил: колония, больница, морги не отвечают на звонки. Но адвокат еще летит в Ямало-Ненецкий округ, поэтому у команды Навального нет подтверждения смерти политика.
Александр Полупанов лечил Навального после его отравления. Он сомневается в том диагнозе, который озвучила власть.
То, что пишут в СМИ и заявляют в ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия... Невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания,
Адвокат сказал, что те, кто испытывает ужас, просто закрывали глаза на то, что происходило в России во время полномасштабного вторжения.
Прогулки в штрафном изоляторе начинаются в 6:30. Об этом говорил сам Навальный.
А российские журналисты написали, что Навальному стало плохо около часа дня.
Он сказал, что это факт, но не может сказать, где состоится прощание.
Впоследствии Кира Ярмыш сказала, что отец не давал таких комментариев.
Акции в память о Навальном пройдут по всему миру – от Тбилиси и Еревана до Гааги, Нюрнберга и Хайфы.
Мы не можем верить Путину, он всегда врет. Но если это правда, Путин и его друзья должны ответить. Этот день скоро настанет,
В сети распространяют давнее видео, где иностранный журналист спрашивает Навального, что делать, если его убьют. Тот говорит: "Не сдавайтесь. Это означает, что мы очень сильны, если они на это пошли. И надо использовать эту силу".
На акциях в Лондоне и Берлине люди держат плакаты с надписью "Убийцы!"
"Он заплатил жизнью за сопротивление системе подавления. Его смерть возвращает нас к реалиям режима Путина", – сказал Стефан Сежурне.
Они появились в Казани у памятника жертвам политических репрессий и в Вильнюсе.
В Берлине проходит акция.
"Путин больше всего боится инакомыслия со стороны собственного народа. Смерть Навального – напоминание о том, что представляют собой Путин и его режим".
Акции в память о Навальном должны пройти в Эстонии и Польше вечером 16 февраля.
Бывший олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский призвал вписать фамилию Навального в бюллетень на выборах президента России 17 марта.
ЕС возлагает всю ответственность на российский режим,
Не хочу слышать никаких соболезнований. Видела сына в колонии 12 числа, были на свидании. Был живой, здоровый, жизнерадостный,
Немецкий лидер назвал смерть Навального "знаком, насколько изменилась Россия, – это давно не демократия".
В Совете Федерации смерть Навального назвали несчастным случаем.
Леонид Соловьев сказал, что ничего не комментирует – так просила семья Навального.
14 февраля, когда в последний раз у Навального были адвокаты, у него было все хорошо.
В сети распространяют последнее видео Навального, где он смеется и шутит, что деньги у него заканчиваются, поэтому судьи и вся колония могут скинуться. Правоохранители улыбаются в ответ.
Путину все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции,
"Путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", – добавил он.
Факты вокруг смерти Навального должны быть установлены, сказал Йенс Столтенберг. И добавил: "Россия должна ответить на серьезные вопросы".
Президент Латвии первым из иностранных лидеров высказался по поводу смерти Навального.
Его убил Кремль,
До того в похожем ключе высказался расследователь Христо Грозев.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что не имеет подтверждения смерти политика. Адвокаты отправились в колонию.
По его словам, Путину уже сообщили. Но сам Песков сказал, что причин смерти Навального не знает, в этом будут разбираться медики.
ФСИН говорит, что Навальному стало плохо после прогулки, он потерял сознание, а реанимация не дала результата. В колонию поедет комиссия.
Источники пропагандистского телеканала RT утверждают, что причина смерти Навального – отрыв тромба.
Федеральная служба исполнения наказаний ( ФСИН) сообщила, что Алексей Навальный умер после прогулки в колонии.
Навальный находился в колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Его перевели туда недавно, а 14 января сообщили, что политика отправили в штрафной изолятор – в 27-й раз.
Навальному было 47 лет.