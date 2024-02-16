Смерть Алексея Навального в колонии: все, что известно

О том, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер, сообщили днем 16 февраля. 24 Канал собрал все, что известно о смерти Алексея Навального.

О смерти Навального сообщили сами россияне – это якобы произошло после прогулки в колонии. Навальный был одним из известных российских оппозиционеров, его не раз арестовывали, он вместе с командой выпускал антикоррупционные расследования лично против Путина. Впрочем, политик отличился антиукраинскими заявлениями, например, знаменитой фразой "Крым не бутерброд". 24 Канал собрал в один материал все официальные заявления россиян о смерти Навального, реакцию его родственников и мира.

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Что известно о смерти Алексея Навального