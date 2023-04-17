Между Россией и Украиной большая разница: Резников назвал оружие, необходимое для победы

Чтобы одолеть армию врага, Украине нужна западная авиация. Ведь авиационный потенциал России сейчас больше.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, основным приоритетом Украины является система ПВО.

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Что нужно Украине для победы

Оружие, оружие и снова оружие. Приоритет – система ПВО, закрывающая наше небо. Я имею в виду сложное оружие, а также более легкое,

– говорит Резников.

В настоящее время на вооружении наших воинов есть МиГ-29 с видимостью 60 километров и дальностью выстрела 30 километров. Однако российские Су-35 могут "видеть" и стрелять гораздо дальше.

Резников подчеркнул, что нашим воинам нужна новейшая авиация, чтобы нарушить господство россиян в воздухе. По словам министра, это может быть F-16, шведские Gripin или другие.

"Я уверен, что мы их получим, как это произошло с боевыми танками", – резюмировал Резников.

Напомним, что необходимость получения F-16 подчеркивал и президент Владимир Зеленский. Кроме того, представитель Юрий Игнат отметил, что F-16 значительно превосходит по своим функциям и работе по МиГ-29.

F-16 – самый распространенный самолет в мире. Их 4,5 тысячи. Такие истребители имеют на вооружении 25 стран. Именно эти истребители способны снизить боевые потери во время наступления в 10 раз. Больше о том, почему для ВСУ нужны именно F-16 – читайте в интервью с спикером Воздушных сил.

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