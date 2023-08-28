Когда Украина может начать использовать истребители F-16: ответ Резникова

Алексей Резников ожидает, что истребители F-16 появятся в воздушном пространстве Украины весной 2024 года. Связано это с учениями украинских пилотов и созданием инфраструктуры.

Снабжение истребителей Украине уже официально согласовали три государства – Нидерланды, Дания и Норвегия. Самолеты станут важной частью обороны Украины.

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Новые правила игры

Перед получением истребителей F-16 следует завершить комплекс мероприятий. В частности, в него входит обучение украинцев по эксплуатации самолетов. Также Украина должна подготовить инфраструктуру для использования самолетов. Это займет около 6 месяцев, а возможно и больше.

Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников,

– сообщил Резников.

Министр обороны уверен, что американские самолеты смогут коренным образом изменить обстановку на фронте. Он назвал это новыми "правилами игры". Украина должна положить конец доминированию России в воздушном пространстве, за пределами поля боя. Истребители усилят возможность ВСУ защищать украинские города.

Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим,

– подытожил министр.

Американские истребители F-16 станут важной составляющей противовоздушной обороны Украины.

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