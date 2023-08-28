Когда Украина может начать использовать истребители F-16: ответ Резникова
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Алексей Резников ожидает, что истребители F-16 появятся в воздушном пространстве Украины весной 2024 года. Связано это с учениями украинских пилотов и созданием инфраструктуры.
Снабжение истребителей Украине уже официально согласовали три государства – Нидерланды, Дания и Норвегия. Самолеты станут важной частью обороны Украины.
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Новые правила игры
Перед получением истребителей F-16 следует завершить комплекс мероприятий. В частности, в него входит обучение украинцев по эксплуатации самолетов. Также Украина должна подготовить инфраструктуру для использования самолетов. Это займет около 6 месяцев, а возможно и больше.
Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, потому что мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников,
– сообщил Резников.
Министр обороны уверен, что американские самолеты смогут коренным образом изменить обстановку на фронте. Он назвал это новыми "правилами игры". Украина должна положить конец доминированию России в воздушном пространстве, за пределами поля боя. Истребители усилят возможность ВСУ защищать украинские города.
Для нас это было бы большим прорывом. Очень большим,
– подытожил министр.
Американские истребители F-16 станут важной составляющей противовоздушной обороны Украины.
Передача Украины F-16: что известно
- В августе США заявили, что ускорят предоставление разрешений на передачу истребителей F-16 третьими странами Президенты Зеленский и Байден обсудили этот вопрос в День Независимости.
- Нидерланды и Дания заявили, что готовы передать нашей стране 61 самолет. Украина получит 42 самолета F-16 от Нидерландов является едва ли не всем количеством истребителей в стране. Норвегия также передаст Украине истребители после учения пилотов.
- Румыния уже готова присоединиться к обучению украинских пилотов. Сейчас готовятся документы – ожидается, что все будет готово через несколько дней. Следует отметить, что пилоты уже тренируются в Дании.
- Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки также заявили о готовности обучать украинских пилотов и инженеров. Он также анонсировал, что будут и другие новости в этом направлении. Президент подчеркнул, что F-16 помогут нам держать как можно дальше российских террористов.