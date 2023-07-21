Брат-подсудимый, сотни дел и ни одного штрафа: как работал Тандыр и его семейные секреты

Дело судьи Тандыра всколыхнуло всю Украину: на блокпосту он сбил молодого нацгвардейца насмерть. Сейчас его линия защиты построена на утверждениях "не пил, пьяным за руль не садился", хотя экспертиза свидетельствует об обратном. Мы подробно проанализировали судебные решения, которые принимал Тандыр, порылись в делах его родного брата-адвоката Дмитрия Тандыра и нам есть, что рассказать.

В этом расследовании мы, конечно, немного остановимся на самом громком, что связано с фамилией Тандыр – смертельном ДТП на блокпосту. Но сосредоточимся именно на том, как судья работал и какое коррупционное дело тянется за его братом. Итак, как Тандыр закрывал дела по "алкогольной" 130 статье КУоАП, почему его родной брат уже 5 лет подозревается в коррупции – читайте дальше в расследовании 24 Канала.

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Расследование о братьях Алексее и Дмитрии Тандырах: видео

Стремительная карьера Алексея Тандыра, которого назначал Янукович

С биографией судьи Макаровского районного суда в Киевской области не все так однозначно. Его карьера развивалась подозрительно стремительно. После окончания университета в начале 2000-х он едва ли не сразу пошел работать в аппарат Верховного Суда Украины и стал начальником этой структуры.

В 2010 году указом тогдашнего президента-беглеца Виктора Януковича Тандыра назначили на должность судьи Макаровского районного суда. В 2015 году Высшая квалификационная комиссия просила Высший совет юстиции передать им материалы дела по Тандыру по подозрению в несовместимости.

Дмитрий Тандыр: брат-адвокат и… тоже подсудимый

, его должны были проверить, есть ли основания для люстрации. Но, как известно, тогда люстрация судей в целом продвигалась очень странно. Со своих должностей уволили всего нескольких представителей этой ветви власти. И среди них не было Тандыра. Впрочем, объективно, мы и не нашли дел в отношении майдановцев, которых судил Тандыр.

Еще один важный факт, который нужно знать об Алексее Тандыре – у него есть младший брат-адвокат Дмитрий. С 2018 года он выступает как обвиняемый по уголовному делу как соучастник коррупционного преступления.



Брат Алексея Тандыра – Дмитрий / Фото из телеграма адвоката

Из ее текста ясно, что директор одного из отделов КП "Киевпасстранс" Анатолий Лопата шантажировал Игоря Гладуна, директора ВК "Контанкт-90", требуя у него 165 тысяч гривен.



Анатолий Лопата (слева) / Фото с фейсбук-страницы "Киевпасстранса"

Около 15 лет назад Лопата взял в долг деньги у "Контакт-90", которым руководит Гладун. Вместо того чтобы возвращать этот долг, он решил шантажировать "партнера", незаконно ограничивая ему доступ к определенным помещениям, которыми он мог пользоваться по договору аренды. Гладуну ничего не осталось как обратиться в правоохранительные органы.

Тандыра Лопата представил как своего юриста, который должен был взять у меня деньги и положить мои деньги на расчетный счет нашего предприятия и таким образом погасить обязательство Лопаты перед предприятием в качестве этих денег,

– рассказал нам потерпевший.

На момент аферы, когда Гладун из своего кошелька якобы "гасил долг", который ему должен Лопата, в банке был Дмитрий Тандыр. Без него эта фиктивная сделка не состоялась бы.



Дело против Тандыра-младшего / Инфографика 24 Канала

Один адвокат на двух Тандыров

Дело тянется с 2018 года. С 2021 года до сих пор не состоялось ни одного заседания по его непосредственному рассмотрению – то есть потерпевший Игорь Гладун не был допрошен в суде как потерпевший.

Собственно, еще 19 июня в Соломенском суде Киева после двух лет постоянных перенесений должно было возобновиться слушание дела Дмитрия Тандыра. Однако это заседание перенесли. И все потому, что у братьев Тандыров один адвокат на двоих.

Адвокат Олег Юрченко направил ходатайство о переносе заседания в Соломенском суде, мотивируя это тем, что в тот же день он был занят в Киевском апелляционном суде. Именно в тот день, однако с разницей в два часа, рассматривалось дело в отношении сбившего нацгвардейца Тандыра-старшего. Защита просила смягчения меры пресечения.



Олег Юрченко в КАС / Фото 24 Канала

Сам же Олег Юрченко рассказал нам, что он не имеет отношения к тому, что дело Тандыра-младшего так долго рассматривают и причины этого лучше узнать у самих судей. Однако его утреннее ходатайство – это одна из причин, почему рассмотрение дела перенесли на месяц на 11 июля 2023 года.

Вряд ли кто-нибудь будет удивлен, если сказать, что после этого заседание снова перенесли уже на 24 августа. Да, на День Независимости.

Это другое дело, я не буду это комментировать. Это адвокатская тайна. Есть официальные источники, вы можете вбить мою фамилию и увидите все дела. На рассмотрение дела мы не можем влиять,

– сказал Олег Юрченко.

Мы пытались получить комментарий у самого Дмитрия Тандыра по поводу этой ситуации. На судебное заседание в Соломенский суд ни он, ни его защитник не явились. По телефону Тандыр-младший категорически отказался что-либо комментировать, ссылаясь на собственную безопасность.

Без комментариев в любом случае. Любые комментарии, к сожалению, как вам так объяснить… Они возвращаются против меня. Мне уже угрожают, я боюсь по улице ходить, поэтому без комментариев,

– сказал Тандыр.

Попытка взять комментарий у Тандыра-младшего по его делу: видео 24 Канала

В заключение этого блока – просто интересные факты о взаимосвязях адвокатов между собой и семейных делах Тандыров:

Дмитрий Тандыр является адвокатом своего адвоката, то есть Олега Юрченко – в деле, тянущамся с 2013 года. Дело простое как дверь – иск со стороны Коммерческого банка "Надра" о взыскании 1,7 миллиона гривен. И оно до сих пор не решено.

Олег Юрченко был ответчиком в деле, которое рассматривал Тандыр-старший в Макаровском судье.

Дмитрий Тандыр является адвокатом жены Алексея Тандыра Людмилы в земельном деле.

Тандыр-судья: "мужчина без штрафов, который никогда не садился нетрезвым за руль"

Было бы неправильно не остановиться отдельно в этом материале на ДТП, которое произошло при участии Алексея Тандыра на Житомирской трассе на блокпосту. Нацгвардейцу Вадиму Бондаренко, погибшему в результате этого, было всего 23 года. У него остались жена и трое детей. Самой младшей дочери – всего 2 года. Она видела папу несколько раз в жизни.



Погибший Вадим Бондаренко / фото из телеграм-канала МВД

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Адвокаты судьи сейчас пытаются добиться для Тандыра снятия обвинений за пребывание под действием алкоголя. Об этом говорится и в статье 130 Кодекса об административных правонарушениях, и в – 286-1 Уголовного кодекса, по которой судят Тандыра. Последняя тяжелее, поскольку предполагает травмы или смерть пострадавшего.

Собственно, адвокаты судьи пытаются сократить потенциальный срок пребывания за решеткой правонарушителя на несколько лет.

Как говорят в ГБР, их можно понять, когда они пытаются защитить обвиняемого и смягчить ему наказание. Однако часто из их уст можно услышать и манипуляции, которые, очевидно, сможет нивелировать только суд.

Несмотря на некоторые манипулятивные заявления стороны защиты, адвоката, в частности, я могу сказать, что следователи сейчас и оперативники собирают максимально необходимые доказательства. Они давят на то, что ГБР хочет сделать абсолютно все для того, чтобы доказать вину судьи, выходит. Даже готовы идти на манипуляции. Но в ГБР есть процессы, которых следователи придерживаются и следуют соответствующим инструкциям,

– рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

Сторона защиты, как было видно на заседании по рассмотрению апелляции, пытается протолкнуть следующие аргументы:

Тандыр не был нетрезвым;

на участке не были размещены соответствующие знаки об ограничении скорости, они якобы появились на следующий день после ДТП.

В правдивость первого аргумента поверить очень тяжело. Тем более уже известны результаты психологической экспертизы, подтверждающей, что Тандыр был за рулем нетрезвым. В то же время, как отметили в ГБР, установить количество алкоголя в крови судьи на основе отобранных биологических образцов просто невозможно, поскольку после ДТП он делал все для того, чтобы сделать эту экспертизу невозможной.

Психологическая экспертиза свидетельствует о том, что Тандыр был нетрезвым: видео 24 Канала

Также сначала Алексей Тандыр во время заседания ВСП заявлял, что ехал на скорости в 20 километров в час, а уже на рассмотрении апелляции решил не называть конкретных цифр и сказал, что, мол, двигался так, как и другие автомобили должны на этом участке дороги. Точку в этой истории поставила еще одна экспертиза, которая показала, что судья двигался на скорости в 100 километров в час.

Эскпертиза по скорости авто Тандыра уже тоже готова: видео 24 Канала

Кроме того, Тандыр пытается убедить суд, что это ДТП произошло не на самом блокпосту. Конечно, оснований не верить судье у нас "нет".

Это событие, ДТП произошло не на блокпосту, а в 100 метрах от него. Я помню этот блокпост, я знаю, где стоят военнослужащие, как они там размещены... Там не должно было быть того парня, я не знаю, как так получилось. Скорость тоже не была высокой. Я двигался в потоке машин. Я не был быстрее других, и не был медленнее других. Главное – я не был в состоянии опьянения,

– говорил на рассмотрении апелляции сам Тандыр.

Из важного: в машине Тандыра была найдена полупустая бутылка из-под алкоголя. Но, по словам обвиняемого, она якобы осталась с другого дня.

"Та бутылка с алкоголем, которую у меня нашли. Я ответственно заявляю, что она не имеет никакого отношения к этому ДТП… Я вообще раньше не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности", – уверял судья.

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На этом моменте уместно будет процитировать слова Тандыра и его адвокатов о том, что: водитель он с 18 лет, за все это время не совершил ни одного правонарушения.

Моему подзащитному 41 год. С 18 лет у него есть водительское удостоверение – то есть примерно 20 лет он является водителем. За это время к нему не было применено никакое административное взыскание. Он не привлекался даже за нарушение ПДД, зафиксированных даже в автоматическом режиме,

– сказала Бовнегра.



Алексей Тандыр "ответственный водитель" / Фото из соцсетей судьи

Между тем, ГБР объявило, что местные жители могут обращаться в случаях, если им известно что-то о давлении Тандыра или его окружения на возможных свидетелей, которые могли бы рассказать, употреблял ли судья алкоголь накануне ДТП. Также в бюро принимают сообщения от вероятных свидетелей о том, садился ли Тандыр нетрезвым за руль.

Как рассказала нам советница по коммуникациям Татьяна Сапьян, подобные заявления уже поступали.

Да, действительно, это соответствует действительности, на ТУ ГБР Киев поступали определенные звонки и звучали показания. Но мы не можем полагаться на телефонный звонок, поэтому оперативно-следственным путем такие факты проверяются. Когда процесс перейдет в суд, мы сможем услышать все данные, которые накопило следствие. Сейчас мы бы предпочли не раскрывать наши источники.

"Об очищении власти" и адвокат Тандыра

Об одном из защитников – Олеге Юрченко – мы уже рассказали выше, но в этом блоке еще остановимся на другой защитнице – Ирине Бовнегре. Следует сказать, что она бывший следователь милиции и, вероятно, подлежала люстрации.

То есть, она подала заявление на проверку, что якобы не подпадает под люстрацию, а поскольку доступ к реестру люстрированных лиц на время военного положения ограничен, то проверить результат этой проверки нам не удалось.

Очевидно, именно поэтому в 2018 году Бовнегра ушла в адвокатуру. Среди известнейших ее дел – защита Михаила Золотова, который в 2019 году, по подозрению следствия, убил бизнесмена Бахлова в "Гидропарке". Зотов скрылся и скрывается от правоохранителей.



Ирина Бовнегра / Фото с ее LinkedIn

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Сотни закрытых дел по 130-й, "алкогольной", статье

За время работы в Макаровском суде Алексей Тандыр рассмотрел не одну сотню дел по статье 130 – управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

Глава Всеукраинского объединения "Автомайдан" Екатерина Бутко рассказывала, что с 2018 по 2020 год судья Тандыр закрыл 80 из 85 дел по 130 статье. Исследовав Единый государственный реестр судебных решений с 2011 года по 2023 год, мы нашли около 200 таких дел. Иногда были и мотивированные кейсы, а иногда – откровенно довольно странные.



Тандыр в Печерском судье во время избрания меры пресечения / Фото Telegraf

Из реальных судебных постановлений становится понятно: Алексей Тандыр годами закрывал дела о пьяных водителях и хорошо знает вероятные пробелы, в которые можно провалиться, чтобы избежать наказания.

Дело о сбитом нацгвардейце

Нет, это не ошибка в верстке текста. Алексей Тандыр 20 октября 2022 года в Макаровском суде рассматривал подобное собственному дело, в которое попадет через полгода.

Водитель ВАЗ 2101 наехал на нацгвардейца на блокпосту в селе Гавронщина. Был в состоянии опьянения. Тандыр закрыл дело по статье 124 о наезде, так как "не было доказательств и повреждений", "отсутствуют какие-либо факты того, что водитель совершил наезд на человека (пешехода) и он получил телесные повреждения".

А по другой статье – управление в состоянии опьянения – дал 17 тысяч гривен штрафа. Из важного то, что этот водитель уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Чиновники, госслужащие и их родственники, чьи дела по "алкогольной статье" закрыл Тандыр

Наверное, о самом громком из них рассказали в Фонде DEJURE. В 2021 году Алексей Тандыр якобы помог судье Киево-Святошинского райсуда Дмитрию Усатову избежать ответственности за "пьяное" ДТП.

Тогда Усатов, также в нетрезвом состоянии, вызвал аварию, которая привела к тяжелым травмам позвоночника водителя другого авто. Тандыр не привлек его к ответственности по статье 124, а судья Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец "отмазал" Усатова по "алкогольной" 130-й. Дело закрыли из-за истечения срока.



Дмитрий Усатов / Фото "Закон и бизнес"

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6 октября 2022 года Алексей Тандыр рассматривал дело члена совета Макаровской местной ветви ОПЗЖ Владимира Табулинского. Его остановили полицейские, заподозрив опьянение. Впрочем, Табулинский заявил, что у него аллергия, а он не пьяный. От Драгера и прохождения осмотра в больнице отказался.

В 2018 году Тандыр рассматривал против этого же Табулинского похожее дело. Тогда ОПЗЖшник сказал, что он не управлял автомобилем и так же отказался от прохождения медицинского осмотра под видеозапись. В обоих этих случаях судья Тандыр закрыл дела.

В апреле 2018 года судья Тандыр просто закрыл дело по 130 статье из-за отсутствия состава правонарушения. Правонарушителем оказался мужчина секретаря судебных заседаний Бородянского районного суда Игорь Бурак.

В ноябре 2022 года Тандыр закрыл дело против бывшего оперативного уполномоченного Нацполиции в Киеве Владимира Покинтелицы. Водитель утверждал, что просто остановил авто на блокпосту и оставил его, и только тогда якобы пошел пить пиво. Пришел, а по его словам, полицейские начали составлять протокол по 130 статье. Потому Алексей Тандыр и закрыл дело.

Десятки дел "свидетелей", "видео", "с ошибками"

В общей сложности за годы работы в Макаровском суде Алексей Тандыр выслушал десятки различных оправданий и объяснений про "не пил, за руль не садился". И многих водителей не привлек к ответственности, отпустив управлять автомобилем дальше даже без штрафа.

В рамках расследования мы просмотрели сотни таких дел и выделили 130 по 130 статье (некий символизм) и условно сгруппировали их по типу аргументации. Во всех указанных случаях Тандыр закрывал судебное дело.

Так, оправданные Тандыром водители:

указывали на необходимость проверки Драгера, который использовала полиция, – его ведь калибровали более 6 месяцев назад.

говорили, что не управляли автомобилем, а неподвижно сидели в нем или просто под хмельком ночевали. Но точно не были за рулем.

утверждали, что правоохранители якобы "выдумывали свидетелей" и вносили в протокол фиктивные данные. Тогда в постановлении суда было написано что-то вроде: "материалы дела являются шаблонными, отпечатанными на бланке, заполнены неизвестно какими лицами". И так Тандыр закрывал такие дела: 1, 2, 3

потребовали допросить на суде свидетелей и писали ходатайство об их приводе. Все, чтобы оттянуть рассмотрение дела, а затем заставить суд его закрыть из-за истечения сроков. Скажем, по таким делам: 1, 2, 3

просто не являлись на судебное заседание, а срок привлечения к ответственности истек. Так Тандыр закрыл, например, такие дела: 1, 2, 3.

указывали на ошибку в фамилии. Такая "акция" со стороны правоохранителей случалась не раз, и не два – таких дел только в практике Тандыра достаточно: 1, 2, 3, 4, 5.

В судебной практике Алексея Тандыра был не один десяток дел, когда водители отказывались дуть в Драгер, а затем это помогало им избежать наказания. Вероятно, именно такую тактику выбрал сам Алексей Тандыр, ведь отказался проходить тест на Драгере на месте совершенного ДТП на блокпосту.

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Скажем, в постановлении за 6 августа 2018 правонарушитель мотивировал отказ "гигиеническими соображениями" и решил поехать в Макаровскую ЦРБ для прохождения "объективной экспертизы", которая показала отсутствие содержания алкоголя в его крови.

В общем, Макаровская ЦРБ – это как чистилище для грешников, которые любят выпить. Ведь подозрительно часто в этом медицинском заведении опровергают показания полицейских, которые предполагают, что тот или иной водитель был за рулем нетрезвым. К примеру, 1, 2, 3.

К тому же часто у работников этого медицинского учреждения теряется печать. Это позволяет потом в суде закрывать дела из-за отсутствия состава административного правонарушения, несмотря на то, что было написано в заключении Макаровской ЦРБ. Мол, написать документ мог кто угодно – печати же на нем нет.



Макаровская ЦРБ / Фото MKV

Напоследок о Макаровской ЦРБ. 28 декабря 2022 года Тандыр освободил от уголовной ответственности одного из врачей этого учреждения, который некоторое время был главой этой больницы. Обвиняли его в недобросовестном исполнении служебных обязанностей, что нанесло ущерб общественным интересам, и завладении официальными документами.

Дело тянулось с 2017 года, но Тандыр его закрыл по окончании сроков привлечения правонарушителя к ответственности. И, наверное, сделал все правильно с точки зрения закона. Комар носа не подточит.

Вместо выводов

Думаем, самый исчерпывающий вывод о деятельности Алексея Тандыра, обстоятельствах его ДТП и делах его младшего брата могут дать только правоохранительные органы и честный суд.

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