Он загнал всех людей в подвал и сам принял на себя снаряд – любимая о гибели "Да Винчи"

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло отдал свою жизнь, защищая своих друзей. Для командира ценность жизни его личного состава была превыше всего.

Парамедикиня Алина Михайлова, невеста Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, рассказала, что командир погиб, приняв на себя прилетевший снаряд.

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"Это была достойная гибель достойного воина"

Она отметила, что он отправил всех в подвал и заходил последним. "И именно в это время прилетел снаряд или мина", – сказала Алина Михайлова.

По ее словам, в результате прилета снаряд попал в трахею "Да Винчи". Парамедикиня подчеркнула, что в тех обстоятельствах Дмитрия Коцюбайло было невозможно спасти.

Это была достойная гибель достойного воина. Человек, прошедший свой путь. Он всегда говорил: "я не боюсь погибнуть за Украину". Он не боялся даже погибнуть за своих собратьев. Он это сделал,

– сказала Михайлова.

Она добавила, что "Да Винчи" не видел в себе мессионности и большого потенциала.

"Его беда была в том, что он не понимал насколько он был и ценен не только для своего подразделения и для целой Украины и дальнейшего будущего", – заявила парамедикиня.

Михайлова отметила, что пыталась убрать "Да Винчи" с войны, "но война его забрала у меня". По ее словам, Коцюбайло предстояло еще очень многое сделать, в частности для развития войска и восстановления Украины.

По мнению парамедикини, такими командирами, как "Да Винчи", – не становятся. "Это феномен человека без военного образования, который начал с Майдана и добровольческого подразделения и разросся в батальон ВСУ, в котором мечтают попасть очень много военных", – резюмировала Михайлова.

Что известно о гибели Дмитрия Коцюбайла