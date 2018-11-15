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      Аллергия на мыло у ребенка: как выявить и что делать

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      Аллергия на мыло у ребенка
      Аллергия на мыло у ребенка / it.notizie.yahoo.com

      В состав мыла входят десятки компонентов, некоторые из них далеко не всегда натуральные, а, следовательно, могут быть опасными для здоровья ребенка.

      Об этом пишет портал "Наша Мама".

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      Алергия на мыло у детей – симптомы:
      •сыпь;
      • покраснение;
      • зуд;
      * набухшие участки, которые мылись милому;
      • кожа начинает шелушиться и появляется жжение;
      • иногда повышение температуры.

      Если ребенок моет мылом лицо, то об аллергии могут свидетельствовать покраснение глаз, слезы, насморк, зуд.

      Алергія на мило у дитини
      Алергия на мыло у ребенка

      Что делать, если у ребенка аллергия на мыло

      Нужно подыскать мыло с максимальным количеством натуральных компонентов, такие продукты обычно содержат меньшее количество компонентов.

      Покупайте специально мыло для детей, детские средства для умывания, поскольку они содержат больше природных компонентов. Выбирайте мыло без запаха, добавок и ярких цветов, лучше – белое.

      И в любом случае нужно обратиться к специалисту.

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      Теги: Здоровье Дети Аллергия
      Источник: 24 Канал
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