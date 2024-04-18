6-летнему мальчику диагностировали саркому. Ребенок может потерять ногу из-за коварной болезни.
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Ребенку постараются сохранить конечность в Италии: украинцев просят помочь
Побратим Олега Посохова Сергей Варакин рассказал, что у ребенка 6 лет – саркома и есть угроза потери ноги.
Боец сообщил, что сейчас ребенка повезут ребенка в итальянскую больницу, где врачи будут пытаться спасти конечность.
Саркома – это злокачественная опухоль. Самым эффективным методом ее лечения считается именно хирургическое удаление.
Украинцы, которые имеют возможность и желание помочь финансово, могут сделать это по реквизитам ниже:
Что известно об Олеге Посохове
Защитник Олег Посохов – уроженец Харькова, который до войны даже не думал о политике. Все его планы изменила Россия в 2014 году. Он сразу пошел на фронт, когда Турчинов объявил мобилизацию.
Он участвовал в освобождении поселка Пески в 2014 году и в боях за Донецкий аэропорт. После небольшого перерыва в 2015 году он снова вернулся на фронт защищать страну.
Его собратья рассказывают, что Посохов несколько раз получал тяжелые ранения на фронте, однако каждый раз убегал из госпиталя и возвращался.