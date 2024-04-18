6-річному хлопчику діагностували саркому. Дитина може втрати ногу через підступну хворобу.

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Дитині постараються зберегти кінцівку в Італії: українців просять допомогти

Побратим Олега Посохова Сергій Варакін розповів, що у дитини 6 років – саркома і є загроза втрати ноги.

Боєць повідомив, що зараз дитину повезуть дитину в італійську лікарню, де лікарі будуть намагатися врятувати кінцівку.

Саркома – це злоякісна пухлина. Найефективнішим методом її лікування вважається саме хірургічне видалення.

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Що відомо про Олега Посохова

Захисник Олег Посохов – уродженець Харкова, який до війни навіть не думав про політику. Всі його плани змінила Росія у 2014 році. Він одразу пішов на фронт, коли Турчинов оголосив мобілізацію.

Він брав участь у звільненні селища Піски у 2014 році та в боях за Донецький аеропорт. Після невеликої перерви у 2015 році він знову повернувся на фронт захищати країну.

Його побратими розповідають, що Посохов кілька разів зазнавав важких поранень на фронті, однак щоразу втікав з госпіталю і повертався.