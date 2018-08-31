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Американцы подали на Брэда Питта в суд: известна причина

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Брэд Питт
Брэд Питт / fw-daily.com

Голливудский актер Брэд Питт, кроме затяжного развода с Анжелиной Джоли, будет иметь еще одну судебную волокиту. Пострадавшие американцы в результате урагана "Катрина", который разбил дома в Новом Орлеане, подали в суд на знаменитость

Как сообщает Page Six, люди возмущены, что благотворительный фонд актера построил для них некачественные помещения. Американцы отмечают, что дома начали разрушаться и сыпаться.

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Адвокат семей Рон Остин заявил, что уже готовит судебный иск против Брэда Питта и его благотворительного фона "Make It Right Foundation". По словам юриста, голливудский актер "давал много обещаний вернуться и исправить дома, предоставленные этим людям, но до сих пор этого не сделал". Кроме этого, американцы, которые поселились в новых домах, жалуются на самочувствие, в частности, на головную боль и тошноту.

В то же время инсайдеры утверждают, что Брэд Питт занимается урегулированием этого вопроса в течение года. Представители актера уже установили, что дома возвели из плохих материалов, а именно строительство имело низкое качество. От этого Брэд Питт не намерен откреститься и уже потратил миллионы долларов, чтобы исправить ситуацию.

К слову, после урагана "Катрина" сотни людей остались без крыши над головой. Благотворительный фонд Брэда Питта построил 100 домов в Новом Орлеане. Сам актер гордился проектом и принимал участие в его создании. Однако несколько домов были сделаны из некачественных материалов, поэтому люди пожаловались на их состояние.

Теги: Голливуд Кино LifeStyle Судьи благотворительность Брэд Питт
Источник: 24 Канал
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