12:58
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Анастасия Приходько уходит со сцены: мама эмоционально прокомментировала решение дочери

      381 Читати новину українською
      Анастасия Приходько
      Анастасия Приходько / Фото из соцсетей

      Мама украинской певицы Анастасии Приходько Оксана эмоционально прокомментировала решение дочери покинуть сцену. Она считает, что Анастасия пошла на такой шаг из-за обиды и боли.

      Оксана Приходько написала в Facebook, что артистка вдруг стала "неформатом".

      Читайте также: Анастасия Приходько уходит со сцены

      "В "мирной" Украине она вдруг стала "неформат", "заполитизированная"! Я понимаю, почему она решила уйти со сцены – обида, боль и уныние!"– говорит мама певицы.

      Скриншот со страницы Оксаны Приходько

      "Когда восстал Майдан, для Настеньки не было необходимости выбора – она вышла и спела. Потом – война, и она пела на передовой, в окопах, стала волонтером, беременной летала в Америку и пела для диаспоры, чтобы собрать средства для госпиталя", — напомнила мама Анастасии Приходько.

      Также о поступке артистки высказался режиссер Юрий Движон. По его словам, вместе с Приходько они должны были лететь в Париж на съемки клипа "Свободная птица".

      "В следующем месяце мы планировали с Настей снимать клип в Париже на песню "вольная птица" , идея уже была утверждена, приобретены билеты на самолет для моей команды... Теперь я понимаю, что это будет ее последняя видеоработа, но без нее", – написал Двіжон.

      Напомним, 16 октября украинская певица Анастасия Приходько сообщила о том, что уходит со сцены. Сама артистка заявила, что устала слышать о неформате. В то же время ранее Приходько заявляла, что создает свое общественно-политическое движение "Требую перемен".

      Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Анастасия Приходько
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Кому должны принадлежать все украинские лавры: ответ УПЦ КП
       19 октября , 10:24
      "Пакеты малыша" – наконец-то у детей: в Харькове несколько семей получили бэби-боксы
       18 сентября , 22:56
      "Шальке" уже начал продажу футболок с фамилией Коноплянки: известна цена
       30 августа 2016 , 20:25
      ПСЖ готовит самый грандиозный двойной трансфер нападающих в истории футбола
       22 июля 2017 , 16:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук