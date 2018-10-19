Анастасия Приходько уходит со сцены: мама эмоционально прокомментировала решение дочери

Мама украинской певицы Анастасии Приходько Оксана эмоционально прокомментировала решение дочери покинуть сцену. Она считает, что Анастасия пошла на такой шаг из-за обиды и боли.

Оксана Приходько написала в Facebook, что артистка вдруг стала "неформатом".

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"В "мирной" Украине она вдруг стала "неформат", "заполитизированная"! Я понимаю, почему она решила уйти со сцены – обида, боль и уныние!"– говорит мама певицы.

Скриншот со страницы Оксаны Приходько

"Когда восстал Майдан, для Настеньки не было необходимости выбора – она вышла и спела. Потом – война, и она пела на передовой, в окопах, стала волонтером, беременной летала в Америку и пела для диаспоры, чтобы собрать средства для госпиталя", — напомнила мама Анастасии Приходько.

Также о поступке артистки высказался режиссер Юрий Движон. По его словам, вместе с Приходько они должны были лететь в Париж на съемки клипа "Свободная птица".

"В следующем месяце мы планировали с Настей снимать клип в Париже на песню "вольная птица" , идея уже была утверждена, приобретены билеты на самолет для моей команды... Теперь я понимаю, что это будет ее последняя видеоработа, но без нее", – написал Двіжон.

Напомним, 16 октября украинская певица Анастасия Приходько сообщила о том, что уходит со сцены. Сама артистка заявила, что устала слышать о неформате. В то же время ранее Приходько заявляла, что создает свое общественно-политическое движение "Требую перемен".