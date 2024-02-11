С нуля поднял целый вид войск, – полковник запаса о новом главе Генштаба

Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве Вооруженных Сил Украины. В частности, назначил нового начальника Генштаба ВСУ – генерал-майора Анатолия Баргилевича.

На этой должности он заменил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подробнее рассказал 24 Каналу о новом главе Генштаба.

Важно Зеленский назначил новых командующих в войска ВСУ: что о них известно

Что известно о Баргилевиче

Полковник запаса отметил, что общая команда Вооруженных Сил Украины никем со стороны не пополнилась. Новые командующие – это украинские генералы, которые долгий период времени управляют войсками. Так, до назначения на должность начальника Генштаба Баргилевич занимал должность командующего Сил территориальной обороны.

Достаточно неплохо себя показал при выполнении этих полномочий. Практически с нуля поднял целый вид войск и выполнил поставленную задачу, особенно во время начальных масштабных атак россиян,

– отметил Свитан.

Для Анатолия Баргилевича руководство Генштабом – это новый вид деятельности. Все-таки командующий ТРО и Генштаба – немного разные направления. Нужно посмотреть за его действиями в ближайшие несколько недель. Логистика, снабжения и некоторое управление напрямую будут зависеть от Генштаба. Поскольку генерал-майор довольно профессиональный человек, он должен справиться с обязанностями.

О команде Залужного

Роман Свитан также отметил, главное, чтобы власть отреагировала на запросы общества. Команда Валерия Залужного – высокопрофессиональные командиры. Их опыт однозначно нужно использовать. К тому же в государственной системе управления исполнительной власти: в Минобороны, в МВД, премьер-министры и вице-премьеры в силовых органах.

"Это то, с чем могут справиться генералы из команды Залужного. Хотелось бы увидеть их именно в таком амплуа и дальнейшее движение после выхода из армии в переход к исполнительной структуре власти. Тогда военнослужащие по крайней мере поймут дорогу на ближайшие несколько десятков лет", – констатировал летчик-инструктор.

Биография Анатолия Баргилевича: кратко

Анатолий Баргилевич родился в селе Омельяновка Житомирской области 8 апреля 1969 года, сейчас ему 54 года.

Высшее образование получил в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского.

В 2017 году получил звание генерал-майора.

С 2020 по 2022 годы он занимал должность заместителя командующего Сухопутных войск – командующего Командования территориальной обороны.

В 2022 – 2023 годах был начальником штаба ОСУВ "Хортица" – оперативно-стратегического управления войск, которые действовали от Бахмута до границы с Россией на Харьковщине.

9 октября 2023 года Зеленский назначил его командующим Сил территориальной обороны ВСУ.