Очень важен контроль над железной дорогой: какие перспективы у ВСУ после освобождения Андреевки
Украинские военные освободили село Андреевка в Донецкой области. Но этот населенный пункт важен тем, что так ВСУ перерезали передвижение оккупантов по железной дороге.
Об этом 24 Каналу заявил генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что в Андреевке всего 3 улицы. Об освобождени этого села в Генштабе сообщили 15 сентября.
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"Перерезали их передвижение (оккупантов – 24 Канал) по железной дороге. Это очень важно относительно устойчивости, действия их подразделений, которые на севере и востоке Клещеевки остались еще", – сказал Романенко.
По его мнению, после освобождения Андреевки может решиться вопрос по Клещеевке. К слову, Андреевка расположена в 10 километрах от Бахмута.
Генерал-лейтенант в отставке добавил, что географически у ВСУ есть возможность пойти на Донецк. Впрочем, чтобы это сделать, нужны соответствующие силы, ресурсы и резервы.
Оккупанты бросили на Север от Бахмута достаточно большие резервы. Все, чтобы остановить продвижение украинской армии. Тем временем, Вооруженные Силы Украины ищут слабые места россиян и аккумулируют свои средства поражения.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
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Что известно об освобождении Андреевки
- 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении и освободили Андреевку. Впоследствии военные 3-й штурмовой бригады опровергли информацию об освобождении населенного пункта и назвали ее преждевременной.
- Маляр со временем исправила пост и отметила, что ситуация в селе изменчива. Замминистра обороны добавила, что ошибка произошла из-за коммуникационного сбоя.
- 15 сентября Генштаб ВСУ заявил об освобождении Андреевки в ходе штурмовых действий. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады сообщили, что благодаря молниеносной операции российский гарнизон населённого пункта окружили, отрезали от основных сил и уничтожили.
- Украинские военные во время освобождения села ликвидировали начальника бригадной разведки россиян, трех комбатов и почти всю пехоту 72-й бригады – вместе с офицерами и значительным количеством техники.