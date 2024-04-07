Дважды становился на защиту Родины: в боях за Украину свою жизнь отдал Андрей Галат

Защищая родную землю от российских захватчиков, на фронте погиб Андрей Галат из Полтавской области. Ему был всего 41 год.

Известно, что воин имел за плечами большой опыт боев в Донецкой области. В начале полномасштабного вторжения в 2022 году мужчина снова пошел защищать родную землю.

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Не жалея себя, отдал жизнь за Родину

Украинский защитник Андрей Галат был уроженцем Харьковской области. Однако его семья уже более 30 лет проживает в селе Федунка Шишацкой общины, что в Полтавской области.

Боец героически защищал Украину в течение 2014 – 2017 годов. И уже в конце 2022 Андрей, не жалея сил, здоровья и собственной жизни, второй раз стал на защиту Родины.

Андрей Галат дважды становился на защиту Родины / Фото Федунский старостинский старостинский округ

К сожалению, 31 марта жизнь защитника оборвалась. Это произошло во время службы в селе Сергеевка Донецкой области. Известно, что родного человека потеряли единственный сын, жена, старенькая мама, а также сестры.

Уже в минувшую пятницу, 5 апреля, бойца провели в последний путь, с защитником попрощались в селе Федунка. Его похоронили на местном кладбище. Свои соболезнования выразил и начальник Миргородской РВА Виталий Дякивнич.

Искренне соболезную семье Героя. Низко склоняю голову в тихой скорби. В сердцах благодарных земляков вечно будет жить память об отважном земляке. Пусть Господь придает сил родным пережить эту тяжелую утрату, а душа Андрея Галата найдет мир и покой там, где праведные покоятся. Царство небесное! Вечная память,

– сказал он.

В селе Федунка попрощались с защитником Андреем: смотрите фото

Редакциятакже выражает искренние соболезнования семье Андрея. Светлая память Защитнику Украины.

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