Хайповая тема в СМИ: руководитель ЦПД опроверг сообщения о дате переговоров

Сообщения СМИ о датах переговоров между Украиной и Россией не соответствуют действительности. В ЦПД назвали эти заявления манипулятивным "хайпом".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. В последнее время в медиа появились многочисленные сообщения о возможных датах начала переговоров между Украиной и Россией.

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Правдивы ли сообщения о начале переговоров

В частности, некоторые турецкие издания, цитируя украинские источники, утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "потерял" поддержку США и не сможет избежать переговоров с Россией.

Как пишут эти издания, сначала будет объявлено о прекращении огня, после чего стартуют мирные переговоры. В этом процессе Турция может сыграть важную роль, а президент Реджеп Тайип Эрдоган – стать посредником, поскольку поддерживает диалог как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским. К ним, по сообщениям, также присоединился Дональд Трамп.

Однако глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности.

Будет целая плеяда публикаций в СМИ с датами завершения войны, месяцами, когда “начнутся переговоры”, и другим. Эта тема хайповая, иностранные СМИ можно понять, нашим пабликам и медиа важно подходить к этому более благоразумно,

– подчеркнул Коваленко.

Информация не соответствует реальности

Руководитель ЦПИ подчеркнул, что информация, которая распространяется в медиа разных стран, "не соответствует действительности вообще". Он напомнил, что сейчас продолжаются тяжелые бои, а ситуация на фронте остается напряженной.

Тяжелые бои на фронте продолжаются, продолжается интенсивная война, очень тяжелая, россияне проводят наступательные операции на Востоке и давят на Курщине,

– отметил он.

По словам Коваленко, в нынешней ситуации самое важное – это прочность Сил обороны и сосредоточенность всех структур на обороне государства.

Призыв к ответственности медиа

Центр противодействия дезинформации призвал журналистов ответственно относиться к чувствительным темам, в частности таких, как переговоры и завершение войны, чтобы избегать распространения непроверенных или манипулятивных материалов.

Коваленко также отметил, что подобные публикации являются частью информационной войны и не имеют ничего общего с реальностью.