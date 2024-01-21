"Мою жизнь забрал российский танк": жена погибшего воина опубликовала щемящий пост

Украина ежедневно теряет в борьбе против врага своих лучших людей. В боях с врагом на Купянском направлении фронта погиб воин ВСУ Андрей Мартынив с позывным "Берлин".

Жизнь защитника из Львовской области отобрал танк оккупантов. Воину навсегда осталось 30 лет.

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"Мою жизнь забрал российский танк"

Трагическое известие о гибели украинского воина сообщила его жена Василиса.

Мою жизнь забрал российский танк. Моя душа осиротела без тебя, мой "Берлин". Мы с сынишкой любим тебя безгранично, ты наш Герой. Вечная память тебе, мой родной,

– написала она.

Что известно о погибшем защитнике Украины

Андрей Мартынив родился 26 июля 1993 года. Родом мужчина был из Дрогобыча. Там он закончил ООШ № 1, а впоследствии и Дрогобычский механический техникум по специальности "разработка программного обеспечения". Об этом сообщают местные издания.

До полномасштабной войны мужчина работал в компании по реализации автозапчастей. Присоединился к рядам ВСУ в октябре 2022 года, служил в составе Дрогобычской теробороны.

"Берлин" погиб 18 января 2024 года в результате наступательных действий оккупантов на Купянском направлении. Во время боя он получил ранения, несовместимые с жизнью.

У защитника Андрея Мартынива остались жена, маленький сынишка Артем, а также родители и брат.

Под трогательным постом супруги погибшего Героя люди выразили искренние соболезнования родным защитника.

"Сочувствую Василинка, вечная память Герою Украины! Соболезнования родным за тяжелую и невыразимую боль. Низкий поклон родителям", "Царство небесное Герою", "Искренние соболезнования, Василинка, держись с Артемчиком, скорбим вместе с вами", "Наша милая девочка", держись, ты сильна должна быть ради сына. Герои не умирают", "Мальчик наш, как так. Вечная тебе память", "Примите самые искренние соболезнования! Мое сердце плачет вместе с вами", "Вечная память, был очень добрый парень, аж не верится...", "Искренние соболезнования, Василина. Тяжелая потеря. Не верю. Боже, почему так? Рана, которая будет болеть всю жизнь. Вечная память Андрею", – высказались в сети.

Полегли в бою за Украину

В Тернополе 20 января простились с Михаилом Фарионом. О смерти воина стало известно 17 января. Сергей Надал, мэр города, сообщил, что Михаил Фарион погиб в Запорожской области, выполняя боевое задание. Герой не дожил до дня рождения: 28 января ему исполнилось бы 50 лет.

Завоевывая независимость своего государства, погиб Остап Мороз из Львовской области. Жизнь нашего защитника оборвалась 17 января. Произошло это во время выполнения им боевого задания вблизи Клещеевки Донецкой области.

Защищая украинскую землю от российских оккупантов, погиб воин из Ровненской области Сергей Ефимец. Он воевал с марта 2022 года. Дома защитника ждали четверо детей. Герою навсегда останется 45 лет.

также выражает соболезнование родным и близким. Низко кланяемся до земли Герою Украины, отдавшему свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.