Более ручной, чем Пригожин: как Путин будет использовать Трошева

Владимир Путин встретился с экс-командиром ЧВК "Вагнера" Андреем Трошевым и поручил формировать "добровольческие подразделения". Тем временем в ВСУ подтверждают, что бывшие вагнеровцы возвращаются на фронт. Но это все делается для того, чтобы ликвидировать оставшихся наемников.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционер, блогер, юрист Марк Фейгин, отметив, что наемники – ненадежны, поэтому могут снова пойти на Москву. Отметим, что в Кремле обнародовали стенограмму разговора российского диктатора и экс-командира ЧВК "Вагнера".

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"30 тысяч, сидящих в тылу по городам, неизвестно, в какой связи они друг с другом, какие планы вынашивают. Проще их на фронт отправить. Эти 30 тысяч иссякнут через несколько месяцев. Возможно, за полгода. Их не станет", – подчеркнул Фейгин.

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Более ручной, чем Пригожин

По словам российского оппозиционера, Андрей Трошев – человек якобы "надежный". Мол, будет делать то, что ему скажут. К тому же в России уже говорили о том, что заключать контракты можно будет только с минобороны страны-агрессора.

"Будут ли делать из Трошева нового Пригожина? Конечно нет. Ведь доигрались уже с Пригожиным. А вторая причина – а зачем?" – отметил блогер.

Мол, Трошев выполняет служебное задание, а не политическое. Евгений Пригожин имел именно политические планы, которые довели его до похода на Москву.

Марк Фейгин предполагает, что впоследствии Андрея Трошева могут тихо отравить.

Вообще поставлена задача по полной зачистке. Я глубоко убежден, что подобного дубля с "возрождением" ЧВК "Вагнера" не будет. Это просто никому не нужно,

– сказал юрист.

По его мнению, бывшие участники ЧВК, которые уехали домой, а теперь возвращаются, не будут такими "эффективными", как это было при Пригожине.

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