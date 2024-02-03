Дуда сомневается в деоккупации Крыма: посол Украины отреагировал
Президент Польши Анджей Дуда выразил неуверенность в том, что Украина сможет вернуть аннексированный Россией Крым. Посол Украины в Польше отверг эти сомнения.
По мнению Дуды, Крым – это особое место. Об этом он заявил в интервью на польском канале Kanał Zero, информирует 24 Канал.
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Дуда поставил под сомнение возвращение Крыма
На днях польский президент Анджей Дуда в одном из своих заявлений поставил под сомнение возвращение оккупированного в 2014 году Крыма под контроль Киева.
"Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территории Украины, то фактически это будет победа России и тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой", – высказался лидер Польши.
Отвечая на вопрос о Крыме, польский глава ответил, что не знает, получит ли его Украина его обратно.
Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет себе Донецк и Луганск,
– заявил Дуда.
Временно оккупированный полуостров он назвал "особым местом, в частности, по историческим причинам". Ведь, как отметил президент Польши, "если мы посмотрим исторически, он долгое время был в руках России".
Как отреагировал украинский посол в Польше
Посол в Варшаве Василий Зварич отреагировал на слова польского президента, заверив, что Украине удастся отвоевать захваченный в 2014 году полуостров.
Он подчеркнул, что "Крым – это Украина: так есть и так будет".
Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма – наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это беспрекословно. Мы верим и действуем вместе,
– подчеркнул глава украинского посольства в Варшаве.
Реакция польского МИДа
Глава МИД Польши после противоречивого заявления президента Дуды о Крыме отметил, что Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах, которые неоднократно подтверждала Россия.
Польша признает независимость Украины в пределах ее международно признанных границ, которые были неоднократно подтверждены Россией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и Договора о границе от 28 января 2003 года,
– отметил Радослав Сикорский.
Высказывания президента Польши Анджея Дуды: последние новости
- Ранее глава Польши заявил, что Путин пытается "поджечь мир". Президент Польши подчеркнул, что Москва – это агрессор, напавший "на независимую и суверенную страну".
- Президент Польши Анджей Дуда 16 января встретился с Владимиром Зеленским в Давосе. Как отметил глава Польши, членство нашего государства в НАТО до окончания войны невозможно. Впрочем, польский президент верит, что начать процедуру вступления можно было бы даже на текущем этапе.
- В то же время Дуда отметил, что Украина должна стремиться к полноправному членству в НАТО.