Формируется "коалиция зла": Дуда заявил, что Путин пытается "поджечь мир"

Президент Польши Анджей Дуда 18 января во время "Украинского завтрака" в Давосе заявил, что на фоне войны против России формируется "коалиция зла". Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин решил "поджечь мир".

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия наносила удары по Украине баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Накануне также появилась информация о том, что Иран может передать России новые баллистические ракеты.

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Дуда раскритиковал Путина

По словам президента Польши, через 30 лет после распада Советского Союза можно сказать, что сейчас мы являемся свидетелями возрождения российского империализма в его кровожадной версии.

Без всяких сомнений, Путин решил поджечь мир,

– заявил Дуда.

Польский глава отметил, что самым опасным на фоне войны России против Украины является формирование так называемой "коалиции зла" в мире. Как отметил Дуда, она благоприятна не только для Путина. Эта коалиция готова брать на себя полномочия и риск разрушения международного порядка.

Он также отметил, что модель безопасности, которую пытались построить после "холодной войны", разрушается. По мнению Дуды, основы свободного мира, свобода достоинства и демократия сейчас уничтожаются и имеют много врагов. Польский глава подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Украина борется не только за свой суверенитет, но и защищает демократические ценности в целом.

В то же время Анджей Дуда призвал мировых лидеров не поддаваться усталости из-за войны в Украине.

Украинцы сами должны решить свое будущее, никто другой не может его решить. И конфликт закончится только с полным отступлением Москвы. Они – агрессоры, напавшие на независимую и суверенную страну,

– подчеркнул лидер Польши.

В частности, он добавил, что если Путин победит в Украине, это подаст четкий сигнал всему миру и будет побуждать сторонников России активизировать действия против западного мира.

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