Деньги для ВСУ: незрячая школьница пением в церквях собрала более 2 миллионов гривен
Источник:"Укринформ"
Десятилетняя незрячая Анна-Мария Герман собрала огромную сумму для помощи Вооруженным Силам Украины. Девочка, поя на улице и по церквям, накопила более двух миллионов гривен на нужды украинских защитников.
Известно, что Анна Мария родом из Комарного Львовской области. Она начала собирать деньги на ВСУ еще в начале полномасштабного вторжения в сотрудничестве с ОО "Майдан" в Щирце.
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Девочка с нарушением зрения собрала 2 миллиона гривен для ВСУ
Председатель волонтерской группы ОО "Майдан" Оксана Скородинская рассказала, что на полномасштабную войну к их организации присоединилась Наталья Бражник с дочерью Анной-Марией. Они предложили собирать средства для военных, распевая на улице.
У них в семье четверо детей, и один из братьев пошел на войну, поэтому у девочки возникла такая инициатива.
– рассказала Скородинская.
Как отметила глава волонтерской группы, с наступлением холодов девочка начала петь в храмах.
Юной певице даже сшили костюмы для выступлений, а также военную форму, которую ребенок очень любит.
За время нашего сотрудничества Анна-Мария насобирала для военных более двух миллионов гривен и не останавливается на этом, сбор продолжается. Сегодня они были у меня вместе с мамой, передают прибор ночного видения, то для отчета делали фото с девочкой, а ребята на фронте соответственно пришлют видео, которым Анна-Мария очень рада,
– подчеркнула Скородинская.
По ее словам, ребенок не может увидеть фото, но он слышит слова благодарности, которые ее ободряют и мотивируют. Глава волонтерской группы также отметила, что в настоящее время они вместе собирают средства на дрон для ракетно-зенитных войск.
Что известно о деятельности ОО "Майдан"
Скородинская также рассказала, что ОО "Майдан" в большинстве своем помогает защитникам, которые были мобилизованы или ушли добровольцами из их территориальной общины. Это более полутысячи защитников и защитниц, служащих в разных бригадах.
Анна-Мария часто участвует в сборе средств, когда к ней обращаются другие организации или волонтеры. В основном деньги направляют по запросам бригад на БПЛА, тепловизоры, рации, автомобили, одежду и медикаменты.
Волонтерская деятельность во Львовской области: последние новости
- В начале декабря мать погибшего военного из Львовской области передала на ВСУ 100 тысяч гривен с собственных сохранностей. Волонтеры уже приобрели автомобиль для военных на фронте.
- 6 января стало известно, что юный волонтер из Херсонской области Максим Заречный во время Новогодних праздников собрал средства для приобретения дрона для военных. Колядой Максиму удалось собрать 16 тысяч гривен. В общей сложности своими сольными концертами уже задонатил более 600 тысяч гривен и сотни окопных свечей для наших военнослужащих.