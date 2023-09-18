Назвала Си Цзиньпина диктатором: в Китае возмущены словами главы МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в прямом эфире назвала главу Китая диктатором. В ответ в самой Поднебесной назвали заявление "политической провокацией".

Сама же министр Бербок занимает глубокую проукраинскую позицию и выступает за активную передачу стране оружия. В частности, 11 сентября она приезжала в Киев обсудить ряд важных вопросов.

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Громкое заявление МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала диктатором Си Цзиньпина прямом эфире Fox News на прошлой неделе. Такое мнение озвучила в ответ на вопрос о войне России против Украины.

Если Путин выиграет эту войну, каким знаком это будет для других диктаторов в мире, таких как Си – президента Китая? Украина должна выиграть эту войну,

– убеждала Бербок.

Поднебесная не обошла слово министра стороной. Представитель МИД Китая Мао Нин на пресс-брифинге назвала заявление "чрезвычайно абсурдным" и заявила, что МИД Германии посягает на политическое достоинство Китая. В структуре пожаловались, что подобные действия представляют собой политическую провокацию. Китай уже пожаловался Германии на эти слова.

Роль Си Цзиньпина в войне