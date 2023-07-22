В России внезапно скончался подсанкционный олигарх: он сотрудничал с ФСБ

Умер российский олигарх Антон Черепенников. Он был основателем "ИКС Холдинга", владельца большинства систем для прослушивания телефонов и хранения интернет-трафика во враждебном государстве.

Отметим, что умер Черепенников в возрасте 40 лет. Его тело обнаружили в офисе на Мичуринском проспекте Москве. Как известно, его компании, сотрудничающие с Федеральной службой безопасности России, – под санкциями от февраля 2023 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Что стоит знать о Черепенникове

По предварительной информации, причина смерти олигарха – остановка сердца. Точную причину смерти планируют установить позже.

Следует понимать, что холдинг Черепенникова объединяет около 30 технологических компаний, в частности, разрабатывающих оборудование для спецслужб, с помощью которого можно прослушивать телефоны и отслеживать интернет-активность людей.

В 2021 году Черепенников участвовал в реализации закона об изоляции Рунета. Также Черепенников входил в совет директоров "МегаФона", а до 2019 года владел киберспортивной командой Virtus.pro,

– написало одно из российских изданий.

Кроме того, следует сказать, что 25 февраля 2023 Черепенникова и его холдинг "ИКС Холдинг" включили в подсанкционные списки Соединенных Штатов Америки.

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