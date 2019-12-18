Антоненко отказывается давать показания по делу об убийстве Шеремета

Подозреваемый сержант ССО музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается давать показания следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Все потому, что Антоненко считает следователей предвзятыми.

"Следователь вчера (17 декабря) пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным статьей 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников)", – говорится в заявлении группы правовой защиты Антоненко, которая посетили его в изоляторе временного содержания.

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На такой шаг Антоненко пошел потому, что его на всю страну в один голос фактически назвали преступником высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генпрокурор, а также лично президент Украины, заявили защитники подозреваемого. Учитывая это, они предполагают, что с стороны следователей будет определенная предвзятость.

Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только, когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет,

– заявили в группе правовой защиты Антоненко.

Адвокаты добавили, что Антоненко до сих пор не понимает, почему его "назначили" подозреваемым и за что. Он не только не признает вину, но и ни одного факта, которые ему вменяют. По словам защитников, эти факты, в том числе алиби, легко проверить, поэтому они ожидают от следствия быстрой реакции в ближайшее время.

Что касается еще одной подозреваемой по делу Юлии Кузьменко ( "Лиса"), то с ней Антоненко начал общаться на фоне волонтерства, уже после гибели Шеремета, убеждают адвокаты. Общение Антоненко и Кузьменко началось после того, как их познакомил гражданский муж "Лисы". В процессе общения на байкерской тусовке они выяснили, что Кузьменко была ассистенткой во время операции у сына Антоненко, а затем и свидетелем во время ДТП, в которое попали жена и его дети.

"Андрей официально заявил для господина Авакова, что ДТП и болезнь сердца сына он не организовывал", – отметили защитники Антоненко.

Что касается других фигурантов дела об убийстве Шеремета, то Антоненко лично их не знает и никогда не обсуждал с ними никаких дел.

"Мы предполагаем, что эти люди могли подходить в общей массе к нему после выступлений. Но мы подчеркиваем, что ни разу в жизни он не обсуждал с ними никаких вопросов", – сообщили адвокаты.

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Касательно фото с другими фигурантами дела, то его защитники говорят, что с музыкантом часто после выступлений фотографируются люди, но не со всеми он общается в дальнейшем.

Что известно о подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: