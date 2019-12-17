Чем на Донбассе занимался Андрей Антоненко: ответ командования

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) на Донбассе не занимал должностей, которые бы предусматривали выполнение боевых задач. Главную его миссию военные описывают как имиджево-рекрутинговую.

Об этом рассказал пресс-секретарь Сил специальных операций, в которой служил Антоненко, Алексей Никифоров в комментарии "Радио Свобода".

Смотрите также: Антоненко из СИЗО поблагодарил маму Павла Шеремета: фото письмо

Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями – в том числе с подразделениями, которые находятся "на нуле". Главная его функция – имиджево-рекрутинговая,

– отметил он.

Подполковник Никифоров также добавил, что командование Сил спецопераций ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения для Антоненко и перевод мужчины под домашний арест.

Направленный в суд документ был принят на общем собрании руководящего состава ССО, которое произошло с участием командиров всех воинских частей в структуре Сил.

"Командование готово всячески содействовать расследованию. Рассчитываем на беспристрастное объективное следствие", – сказал Алексей Никифоров.

Однако, по его словам, за дни, которые прошли с момента взятия Антоненко под стражу, каких-либо запросов от органов следствия к командованию ССО не поступало.

Коротко о деле об убийстве журналиста Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.

Основная версия правоохранителей: Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая якобы фотографировала камеры наблюдения возле дома Шеремета, другая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем трем задержанным меры пресечения.

Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео