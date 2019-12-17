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      Чем на Донбассе занимался Андрей Антоненко: ответ командования

      120 Читати новину українською
      Андрей Антоненко / Фото из социальных сетей

      Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster) на Донбассе не занимал должностей, которые бы предусматривали выполнение боевых задач. Главную его миссию военные описывают как имиджево-рекрутинговую.

      Об этом рассказал пресс-секретарь Сил специальных операций, в которой служил Антоненко, Алексей Никифоров в комментарии "Радио Свобода".

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      Пребывание Антоненко в зоне проведения АТО/ООС было связано с его деятельностью музыканта, внутренними коммуникациями – в том числе с подразделениями, которые находятся "на нуле". Главная его функция – имиджево-рекрутинговая,
      – отметил он.

      Подполковник Никифоров также добавил, что командование Сил спецопераций ходатайствовало перед судом о смягчении меры пресечения для Антоненко и перевод мужчины под домашний арест.

      Направленный в суд документ был принят на общем собрании руководящего состава ССО, которое произошло с участием командиров всех воинских частей в структуре Сил.

      "Командование готово всячески содействовать расследованию. Рассчитываем на беспристрастное объективное следствие", – сказал Алексей Никифоров.

      Однако, по его словам, за дни, которые прошли с момента взятия Антоненко под стражу, каких-либо запросов от органов следствия к командованию ССО не поступало.

      Коротко о деле об убийстве журналиста Шеремета

       

      • Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве от взрыва его автомобиля.
      • Основная версия правоохранителей: Шеремета убили для дестабилизации ситуации в Украине.
      • 12 декабря полиция задержала подозреваемых: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. Первая якобы фотографировала камеры наблюдения возле дома Шеремета, другая закладывала взрывчатку и приводила ее в действие. А организовал преступную группу, по версии следствия, Антоненко.
      • 13 декабря Печерский райсуд Киева избрал всем трем задержанным меры пресечения.

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Андрей Антоненко Riffmaster Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет
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