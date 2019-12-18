Антоненко відмовляється свідчити у справі про вбивство Шеремета

Підозрюваний сержант ССО, музикант Андрій Антоненко (Riffmaster) відмовляється давати свідчення слідству у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Усе тому, що Антоненко вважає слідчих упередженими.

"Слідчий вчора (17 грудня) намагався допитати Андрія, але він вимушений був скористатись правом, передбаченим статтею 63 Конституції України (тобто відмовитись давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів)", – мовиться в заяві групи правового захисту Антоненка, яка відвідали його в ізоляторі тимчасового тримання.

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На такий крок Антоненко пішов тому, що його на всю країну в один голос фактично назвали злочинцем вищі керівники поліції, міністр внутрішніх справ, генпрокурор, а також особисто Президент України, заявили захисники підозрюваного. З огляду на це, вони припускають, що зі сторони слідчих буде певна упередженість.

Андрій в подальшому буде давати показання, але лише, коли переконається в неупередженості слідства. Наразі, з урахуванням наявних у справі матеріалів та гучних заяв у ЗМІ керівництва країни, такої впевненості немає,

– заявили у групі правового захисту Антоненка.

Адвокати додали, що Антоненко досі не розуміє, чому саме його "призначили" підозрюваним і за що. Він не лише не визнає вину, а ще й жодного факту, що про нього викладають. За словами захисників, ці факти, у тому числі алібі, легко перевірити, тож вони очікують від слідства швидкої реакції найближчим часом.

Щодо ще однієї підозрюваної у справі Юлії Кузьменко ("Ліси"), то з нею Антоненко почав спілкуватись на тлі волонтерства, вже після загибелі Шеремета, переконують адвокати. Спілкування Антоненка і Кузьменко почалося після того, як їх познайомив цивільний чоловік "Ліси". У процесі спілкування на байкерській тусовці вони з’ясували, що Кузьменко була асистенткою під час операції у сина Антоненка, а згодом і свідком під час ДТП, в яку потрапили дружина та його діти.



"Андрій офіційно заявив для пана Авакова, що ДТП та хворобу серця сина він не організовував", – наголосили захисники Антоненка.



Щодо інших фігурантів справи про вбивство Шеремета, то Антоненко особисто їх не знає та ніколи не обговорював з ними жодних справ.

"Ми припускаємо, що ці люди могли підходити в загальній масі до нього після виступів. Але ми підкреслюємо, що жодного разу в житті він не обговорював з ними ніяких питань", – повідомили адвокати.

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Щодо фото з іншими фігурантами справи, то його захисники кажуть, що з музикантом часто після виступів фотографуються люди, але не з всіма він спілкується надалі.

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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