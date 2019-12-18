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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко написала листа матері журналіста

      4491 Читать новость на русском
      Юлія Кузьменко / Фейсбук Юлії Кузьменко

      Дитячий лікар і волонтер Юлія Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, написала листа матері загиблого журналіста. Ті події, що відбуваються у цій справі, вона називає "шоу". Також Кузьменко просить у матері Шеремета вибачення за те, що їй доводиться спостерігати за цим.

      Фотокопію листа опублікував у фейсбуці адвокат Кузьменко Владислав Добош. На початку листа волонтерка зазначає, що не буде писати та переконувати мати Шеремета, що вона не має жодного стосунку до смерті журналіста.

      Зверніть увагу! Справа Шеремета: адвокат Кузьменко під МВС вимагає доступу до матеріалів слідства – фото

      "Я хочу, щоб Ви це дізналися з об'єктивних експертиз та доказів, на проведенні яких я наполягаю", – підкреслює Кузьменко.

      Також вона називає "шоу" ті події, які відбувається у справі про вбивство журналіста, і просить у матері вибачення за те, що їй доводиться спостерігати за цим.

      Я просто хочу висловити вам моє щире співчуття. Ви пережили те, що боїться пережити кожна мати найбільше на світі. Смерть своєї дитини. Ви три роки після цього спостерігали імпотенцію нашої структури МВС у розслідуванні його смерті. Вибачте, але вам доведеться знову побачити, що зі смерті вашого сина роблять шоу з нашою участю. Вибачте нашій країні за це. Я просто побажаю того, щоб одного разу перед Вами поставили справжніх вбивць і Ви могли б подивитися їм в очі. Тримайтеся,
      – наголошує у листі Кузьменко.

      Лист, Кузьменко, Павло Шеремет, вбивство Шеремета, підозрювана
      Лист Юлії Кузьменко матері Павла Шеремета 

      У справі про вбивство Павла Шеремета Юлію Кузьменко затримали 12 грудня. За словами правоохоронців, окрім того, що прикріплювала вибухівку до авто Павла Шеремета, вона ще планувала здійснити замах на волонтерку Марусю Звіробій. Натомість сама Кузьменко усі обвинувачення у свій бік відкидає. Зокрема, під час судового засідання, на якому їй обирали запобіжний захід, волонтерка переконувала, що про Шеремета вперше почула у день його вбивства. 13 грудня суд відправив її під варту до 8 лютого 2020 року.

      Радимо ознайомитися! Волонтерку Юлію Кузьменко підозрюють у вбивстві Шеремета: що про неї відомо

      Кого ще підозрюють у вбивстві Павла Шеремета 

      Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві – підірвали його автомобіль. Поліція виокремила основну версію злочину – Шеремета вбили, щоб дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

      Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

       

      як розгорталися останні події навколо вбивства павла шеремета: 
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Юлія Кузьменко Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета
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