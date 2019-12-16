У країні починається терор, – Мухарський про заяву поліції щодо наркоторгівлі у його квартирі

Український телеведучий, актор та письменник Антін Мухарський прокоментував заяву поліції щодо обшуку у його помешканні. Правоохоронці стверджують, що орендарі квартири шоумена займалися збутом наркотиків.

В ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу Мухарський заявив, що шокований через обшуки в його квартирі у Києві. Він припускає, що влада, таким чином, намагається паплюжити його репутацію, а в Україні розпочинається терор і "ментовське свавілля".

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За його словами, він зараз перебуває за кордоном і отримує новини лише зі ЗМІ.

5 годин проводили обшук без пояснення причини. Я розбиратимусь із цією провокацією, адже у медійному просторі, я вже пов'язаний з бандою, яка збуває наркотики. Вони просто прикривають у такий спосіб свої протиправні дії. Це явний тиск на мене,

– обурився Мухарський.

Шоумен додав, що його юристи вже подали заяву до ДБР через знищене майно.

Він також припустив, що у нього є недоброзичливці у силових структурах. Водночас, актор не зміг назвати конкретних прізвищ.

Що заявили у поліції

У Нацполіції стверджують, що орендарі, які жили у квартирі Мухарського через інтернет збували наркотики. В результаті обшуків з квартири вилучили комп'ютерну техніку, сімкарти, банківські картки та телефони, які могли використовуватися в злочинну діяльність. Призначені експертизи.

Що відомо про обшуки у помешканні Мухарського

Поліція вночі 13 грудня обшукала квартиру українського телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого) у Києві.

За словами артиста, о 5:50 ранку в його квартиру увірвалися люди в масках, виламали двері та кричали про невідкладні слідчі дії. При цьому, Мухарський додав, що силовики не надали жодних документів та "поклали мешканців на підлогу".

З цього приводу Мухарський написав пост у фейсбуці, де звернувся до глави МВС Арсена Авакова зі словами: "Чи вже дружби нема, а Орест Лютий – злочинець?"