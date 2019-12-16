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      У країні починається терор, – Мухарський про заяву поліції щодо наркоторгівлі у його квартирі

      3536 Читать новость на русском
      Антін Мухарський / kiev.informator.ua

      Український телеведучий, актор та письменник Антін Мухарський прокоментував заяву поліції щодо обшуку у його помешканні. Правоохоронці стверджують, що орендарі квартири шоумена займалися збутом наркотиків.

      В ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу Мухарський заявив, що шокований через обшуки в його квартирі у Києві. Він припускає, що влада, таким чином, намагається паплюжити його репутацію, а в Україні розпочинається терор і "ментовське свавілля".

      До теми: Обшуки у квартирі Мухарського: поліція заперечила зв'язок із вбивством Шеремета

      За його словами, він зараз перебуває за кордоном і отримує новини лише зі ЗМІ.

      5 годин проводили обшук без пояснення причини. Я розбиратимусь із цією провокацією, адже у медійному просторі, я вже пов'язаний з бандою, яка збуває наркотики. Вони просто прикривають у такий спосіб свої протиправні дії. Це явний тиск на мене,
      – обурився Мухарський.

      Шоумен додав, що його юристи вже подали заяву до ДБР через знищене майно.

      Він також припустив, що у нього є недоброзичливці у силових структурах. Водночас, актор не зміг назвати конкретних прізвищ.

      Що заявили у поліції

      У Нацполіції стверджують, що орендарі, які жили у квартирі Мухарського через інтернет збували наркотики. В результаті обшуків з квартири вилучили комп'ютерну техніку, сімкарти, банківські картки та телефони, які могли використовуватися в злочинну діяльність. Призначені експертизи.

      Що відомо про обшуки у помешканні Мухарського

      Поліція вночі 13 грудня обшукала квартиру українського телеведучого, актора та письменника Антіна Мухарського (Ореста Лютого) у Києві.

      За словами артиста, о 5:50 ранку в його квартиру увірвалися люди в масках, виламали двері та кричали про невідкладні слідчі дії. При цьому, Мухарський додав, що силовики не надали жодних документів та "поклали мешканців на підлогу".

      З цього приводу Мухарський написав пост у фейсбуці, де звернувся до глави МВС Арсена Авакова зі словами: "Чи вже дружби нема, а Орест Лютий – злочинець?"

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      Автор: Емал Набі, Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Вбивство Павла Шеремета Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
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