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      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко написала письмо матери журналиста

      18 Читати новину українською
      Юлия Кузьменко / Фейсбук Юлии Кузьменко

      Детский врач и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, написала письмо матери погибшего журналиста. События, происходящие в этом деле, она называет "шоу". Также Кузьменко просит у матери Шеремета прощения за то, что ей приходится наблюдать за этим.

      Фотокопию письма опубликовал в фейсбуке адвокат Кузьменко Владислав Добош. В начале письма волонтер отмечает, что не будет писать и убеждать мать Шеремета, что она не имеет никакого отношения к смерти журналиста.

      Обратите внимание! Дело Шеремета: адвокат Кузьменко под МВД требует доступа к материалам следствия – фото

      "Я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", – подчеркивает Кузьменко.

      Также она называет "шоу" те события, которые происходит в деле об убийстве журналиста, и просит у матери прощения за то, что ей приходится наблюдать за этим.

      Я просто хочу выразить вам мое искреннее сочувствие. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но вам придется снова увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь,
      – отмечает в письме Кузьменко.

      Лист, Кузьменко, Павло Шеремет, вбивство Шеремета, підозрювана
      Письмо Юлии Кузьменко матери Павла Шеремета 

      В деле об убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко задержали 12 декабря. По словам правоохранителей, кроме того, что прикрепляла взрывчатку к автомобилю Павла Шеремета, она еще планировала осуществить покушение на волонтерку Марусю Зверобой. В то же время сама Кузьменко все обвинения в свой адрес отвергает. В частности, во время судебного заседания, на котором ей избирали меру пресечения, волонтер убеждала, что про Шеремета впервые услышала в день его убийства. 13 декабря суд отправил ее под стражу до 8 февраля 2020 года.

      Советуем ознакомиться! Волонтерку Юлию Кузьменко подозревают в убийстве Шеремета: что о ней известно

      Кого еще подозревают в убийстве Павла Шеремета

      Известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве – взорвали его автомобиль. Полиция выделила основную версию преступления – Шеремета убили, чтобы дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ УБИЙСТВА ПАВЛА ШЕРЕМЕТА:
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Павел Шеремет Юлия Кузьменко Убийство Павла Шеремета Новости политики
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