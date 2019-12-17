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      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Навіщо вбили Павла Шеремета: версії слідства

      401 Читать новость на русском
      Павло Шеремет: що відомо про слідство / svoboda.org

      Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст. Загинув вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва. Під авто, яким він керував, була встановлена вибухівка. Слідство цієї справи тривало більше трьох років, було опитано понад 3 тисячі осіб і проведено 47 експертиз. Навіщо вбили Павла Шеремета – досі не відомо.

      Перші версії слідства 

      У 2016 році радник глави Служби безпеки України Юрій Тандіт розповів про чотири версії вбивства журналіста, які розглядає слідство:

      • професійна діяльність;
      • неприязнь у відносинах або особисті мотиви;
      • російський слід (дестабілізація ситуації);
      • замах на Олену Притулу (керівника "Української правди").

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      Також, у цьому році губернатор Закарпаття Геннадій Москаль озвучив свою версію щодо вбивства журналіста. Він вважав, що Шеремет висвітлював реальну картину того, що відбувається в країні й це багатьом не сподобалося.

      За розслідування вбивства журналіста 21 липня 2016 року взялося ФБР.

      Розслідування журналістів

      У 2017 році результати своєї роботи показали журналісти. У фільмі "Вбивство Павла" вони знайшли більше, за правоохоронців. Нові записи з відеокамер, нові свідки, факти стеження за журналістами і навіть екс-працівника СБУ, якого помітили неподалік будинку журналіста в ніч перед його смертю. Але жодна версія щодо мотивів злочину не отримала чітких доказів, а слідством не задоволений ніхто – від журналістів і до чиновників найвищого рангу.

      Останні версії слідства

      Слідство відкинуло всі версії вчинення злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні, шляхом ліквідації відомої особи". Правоохоронці підозрюють в організації та вбивстві журналіста Павла Шеремата 5 осіб. Серед них – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Імена підозрюваних:

      • Яна Дугарь – молодший сержант, медична сестра одного з парашутно-десантних батальйонів 25-ї бригади. Нагороджена орденом "За мужність" III ступеня.
      • Юлія Кузьменко – військова медик і волонтерка. Наразі працює в Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ.
      • Андрій Антоненко – український рок-музикант під ніком Riffmaster. Був також волонтером. Згодом сам підписав контракт зі Збройним силами і пішов служити у Сили спецоперацій.
      • Владислав Грищенко – військовий з позивним "Буча". Є спеціалістом з мінно-вибухової справи.
      • Інна Грищенко – військова з позивним "Пума". Сім'ю Грищенків також підозрюють у підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося у Косові на Франківщині. Суд взяв подружжя під варту на час розслідування.

      За інформацією поліції, Яна Дугарь вела фотозйомку в рамках підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко начебто помітили на місці подій у ніч перед вбивством журналіста. Саме Кузьменко, на думку слідства, закладала вибухівку. Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака, яке так і не відбулося.

      запобіжні заходи підозрювані павло шеремет журналіст інфографіка 24 канал
      Суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

      У поліції 19 липня 2019 року повідомили, що з липня 2018 року у справі Шеремета:

      • допитано понад 200 осіб,
      • проведено інші слідчі дії, в тому числі понад 100 тимчасових доступів до речей і документів; проведено 13 комплексних судових експертиз, низку оглядів речей і документів;
      • накладено 3 арешти на інформацію;
      • скеровано 2 міжнародні доручення про проведення слідчих дій на території США і Швеції.

      На брифінгу, який відбувся 12 грудня 2019 року розповіли такі деталі розслідування:

      • Слідство провело понад 800 виїмок документів, зокрема у мобільних операторів.
      • Допитали понад 3 тисячі осіб, провели 47 експертиз, відпрацювали 577 будинків і близько 4300 квартир.
      • Перевірили 80 мільйонів телефонних з’єднань і 44 тисячі абонентів.
      • Дослідили відеозаписи з 21 камери спостереження.

      Важливо! Справа Шеремета: чому ветеранам "Пумі" та "Бучі" не оголосили підозру

      Наступний етап, який веде слідство й сподівається невдовзі оприлюднити важливу інформацію, – ім'я замовника злочину. Президент Зеленський по завершенню брифінгу висловив сподівання – замовника "візьмуть" і це стане крапкою у розслідуванні цієї резонансної справи.

      Що потрібно знати про розслідування вбивства Шеремета – дивіться відео:

       

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини політики Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Юлія Кузьменко Андрій Антоненко Riffmaster Кримінальні новини Яна Дугарь
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