Зачем Россия использует гиперзвуковые ракеты для ударов по Украине: анализ AP

9 марта Россия совершила одну из самых больших массированных атак по Украине. Захватчики выпустили по нашей территории гиперзвуковые ракеты.

Гиперзвуковые ракеты – самое современное оружие в российском арсенале. Количество "Кинжалов", которые Россия выпустила во время последней атаки, было значительно выше, по сравнению с предыдущими ударами.

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Зачем Россия использует гиперзвуковые ракеты

Издание Associated Press сделало анализ, что "Кинжал" – один из новейших и современных видов российского оружия. Оккупанты утверждали, что баллистическая ракета воздушного базирования имеет радиус действия до 2 000 километров и летит со скоростью, что в 10 раз превышает скорость звука и затрудняет ее перехват. Поэтому сочетание гиперзвуковой скорости и тяжелой боевой части позволяет "Кинжалу" уничтожать сильно укрепленные цели.

Россия использовала "Кинжал" для нанесения ударов по целям в Украине, начиная с первых дней вторжения, но она экономно использовала дорогостоящее оружие против приоритетных целей, видимо, из-за небольшого количества доступных "Кинжалов",

– отметили аналитики.

Эксперты подчеркнули, что "Кинжал" перевозят истребители МиГ-31, некоторые из которых базируются в Беларуси. Россия использует территорию своего союзника в качестве плацдарма для вторжения и хранит там свои войска и оружие.

Россия пытается атаковать украинскую ПВО

Аналитики добавили, что используя многочисленные типы ракет, а также беспилотники в одной массированной атаке, Россия пытается уничтожить украинскую ПВО.

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