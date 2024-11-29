Путин угрожает "Орешником" Украине: может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

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Россияне уже вторую неделю нахваливают свою новую ракету "Орешник", а Путин пытается ею запугать весь мир и Украину. 24 Канал собрал имеющуюся информацию об этом снаряде.

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Что известно о боевом применении "Орешника"

В ночь на 21 ноября 2024 года Россия с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету. Целью россиян якобы был украинский оборонный завод "Южмаш", но ракета упала не на него, а на соседние гаражи.

Несмотря на то, что звук падения блоков ракеты был нереально громким, а само падение чрезвычайно эффектным – со вспышками плазмы, похожими на то, как их показывают в кино, результаты и поражения были минимальными.

Это, конечно, не помешало Путину объявить о великой победе российского оружия, а сам "Орешник" мгновенно стал любимым "аналоговнетом" россиян, сместив на вторые и третьи роли все эти "Сарматы", "Посейдоны", "Кинжалы" и "Буревестники".

Кстати, большинство из них также являются потенциальными носителями ядерного оружия и некоторые из них в отличие от "Орешника" уже прошли испытания и пошли в серию.



То есть являются куда более реальной опасностью, чем новая пугалочка.

"Орешник", как психологическое оружие

При этом на Западе российского "Орешника" не особо испугались, не сделала этого и Украина – уже после удара по Днепру ВСУ атаковали объекты россиян в Курской области с помощью американских систем ATACMS, а также продолжили запускать свои БПЛА по целям в России.

Сообщалось даже о возможной атаке украинских дронов на сам полигон "Капустин Яр", откуда стартовал "Орешник".

Едва ли не единственным реальным следствием применения Россией ее "Орешника" стало стремительное падение национальной валюты государства-агрессора до уровня 114,5 рубля за доллар, но это не точно.

Сейчас Путин снова угрожает ударом новой ракетой и рассказывает журналистам в Казахстане о страшной ударной силе "Орешника", которая вполне сравнима якобы со стратегическими ракетами.

Разумеется, мы ответим на продолжающиеся удары, по территории России, ракетами большой дальности западного производства, о чем уже говорилось, в том числе, возможно, продолжим испытания "Орешника" в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября... Это могут быть военные объекты, оборонные и промышленные предприятия, центры принятия решений в Киеве, – Путин на заседании Совета безопасности ОДКБ в Казахстане пугает мир своим "Орешником".

При этом российский диктатор ляпнул, что этих "Орешников" всего несколько и это самое ценное из его заявления. Поэтому имеем и ограниченно хорошие новости. Что касается разрушительной силы ракеты – то удар "Орешником" по Днепру вполне сопоставим с прилетом российского КАБа, который оккупанты запускают по Украине десятками в день.

К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. К тому же Путин хочет не дать еще и другим закончить эту войну. Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия президента Трампа, которые точно будут после инаугурации,

– Президент Украины Владимир Зеленский объясняет, для чего Путин угрожает "Орешником".

Так что же известно об "Орешнике"

Что такое этот "Орешник" – до сих пор точно неизвестно. Напомним, что эта ракета экспериментальная и до сих пор не взята на вооружение. То, что прилетело по Днепру, – было учением россиян. До того на "Капустином Яру" их было 2 (в октябре 2023 и в июне 2024 года), а 21 ноября 2024 года состоялось третье.

Гарантий, что следующий "Орешник" так же долетит до Украины, а не упадет где-то в Ростове, тоже нет, потому что вся предыдущая история российского оружия доказывает, что это большая лотерея.

Сейчас мы можем утверждать, что это баллистический снаряд или так называемая "ракета средней дальности", или "межконтитентальная".



Что это такое и в чем разница между БРСД и МБР – 24 Канал подробно разбирал отдельно.

Известно, что "Орешник" – это кодовое название проекта разработки оружия. Эти ракеты запускает мобильный комплекс, известный как "Кедр". Однако информации о "Кедре" мало, а об "Орешнике" вообще не было известно ничего.



Возможная концепция системы "Кедр" / Иллюстрация Defense Express

Сейчас консенсусным является предположение, что "Орешник", который якобы получил индекс Р-28, является переработкой другой российской тайной разработки – Р-26 "Рубеж". 24 Канал подробно писал о ней также.

При этом сам "Рубеж" является переработанным и уменьшенным вариантом другой российской разработки – межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". В то же время "Ярс" – модернизация "Тополя", а "Тополь" – переработка предыдущих ракет.

Все это напоминает матрешку и свидетельствует о кризисе идей у россиян, которые не придумывают ничего нового и прорывного, а лишь паразитируют на советских еще разработках, которые на самом деле не советские, а адаптированные через третьи руки – немецкие.

Украинская разведка утверждает, что разработчиком ракеты является "Московский Институт Теплотехники". Это учреждение отвечает за разработку всех российских твердотопливных ракет средней и межконтинентальной дальности еще со времен СССР: "Темп-С", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь", "Ярс", "Булава" и "Рубеж".



"Темп-2С" и "Пионер" / Иллюстрация росСМИ

"Орешник" – возможные характеристики

разработчик – "Московский Институт Теплотехники" (Россия),

статус – экспериментальный образец,

тип – баллистическая ракета средней дальности,

дальность – до 5 500 километров,

возможность нести ядерный боезаряд – имеется,

вес боевой части – неизвестен,

количество боевых моноблоков – 6,

точность – 250 – 500 метров в радиусе,

количество по состоянию на конец 2024 года – 2 – 3 штуки.

Стоит ли бояться, что Путин сделает "Орешник" ядерным

Особенностью и отличием "Орешника" от "предшественников" является наличие сразу 6 боевых моноблоков. У "Ярса" их 3, а у "Рубежа" – вроде бы 4.

Именно падение этих 6 блоков мы видим на имеющемся видео удара по Днепру – том самом, где сгустки плазмы будто появляются ниоткуда и на огромной скорости.

Сейчас эти обломки исследованы экспертами и даже представлены журналистам. Вы будете смеяться (нет), но там также найдены элементы из стран, которые ввели против России санкции.

На основании анализа обломков можно утверждать, что эти моноблоки были простыми болванками, то есть не содержали никакой боевой части. Именно поэтому реальные последствия и разрушения были минимальными (хотя российские пропагандисты и поспешили заявить, что весь "Южмаш" уничтожен, а Путин ляпнул о страшной силе, сопоставимой с ядерным взрывом).

Также это объясняет неточность ракеты, потому что она и не нужна для ударов ядерным оружием, поэтому де-факто – это просто попытка россиян забить гвоздь с помощью микроскопа.

Но как адская угроза все это не работает, потому что меньшее, но вполне сопоставимое разрушение могут нанести крылатые ракеты или псевдобалистические "Искандеры" или даже российские КАБы, а ядерный удар "Орешником" не даст России стратегических преимуществ на поле боя, только ограниченные тактические. Зато, вероятно, вызовет возмущение "коллективного Юга", в том числе и даже Китая (пока он молчит о "Орешнике", но не факт, что будет делать это и в дальнейшем).

Самое главное потенциальное применение тактического ядерного оружия разрушит шаткий баланс и откроет ящик Пандоры, потому что возникнет ситуация, когда Запад не сможет не ответить.

Может ли ПВО сбивать "Орешник"

21 ноября 2024 года сбить российскую экспериментальную ракету не удалось. Это факт, но он не является приговором. Украинские ПВО уже доказали, что способны творить чудеса. Напомним, что ранее Россия заявляла, что невозможно сбить "Кинжал" или "Циркон", а потом украинцы их сбивали.

История может повториться и с "Орешником".

Но это очень сложная цель. Несмотря на то, что ракета имеет длину в десятки метров, перехватить ее трудно, потому что это баллистика, а значит имеет очень большую скорость .

. Дополнительно ситуацию усложняет то, что боевая часть разделяется на шесть блоков, а те дальше еще на шесть каждый.

В такой ситуации системы PATRIOT или их аналоги смогут перехватывать только некоторые из моноблоков, а чтобы нейтрализовать всю ракету, необходимо перехватить ее еще на стадии полета за пределами атмосферы.

На это способны, к примеру, американские системы THAAD или Aegis. Комплексы THAAD развернуты в Израиле, а "Эгида" – в Румынии и Польше. К сожалению, ни одна из них до сих пор не прикрывает украинское небо.

Сейчас куда проще представляется сбить вместо "Орешника" того, кто отдает приказы о его пуске и угрожает этой ракетой всему миру.