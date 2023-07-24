Репрессии продолжаются, трон шатается: почему арест Гиркина – признак серьезных распрей в Кремле

Тот факт, что власть под российским президентом расшаталась, уже не подлежит сомнению. В результате неспособности достичь военного успеха в Украине, огромных репутационных потерь и экономических потрясений, многочисленные кремлевско-бандитские структуры начали подковерную игру за право стать следующим обладателем России или того, что от нее останется после войны.

Борьба за власть в России, по разным данным, продолжается чуть ли не с марта-апреля 2022 года, когда впервые стало понятно, что "вторая армия мира" значительно слабее, чем позиционировалась. К тому же определенные олигархи и представители финансовых структур были совершенно недовольны ситуацией, на которую их обрекло решение о полномасштабном вторжении. Серьезные санкции, полное перераспределение рынков и заморозка активов на Западе нанесли российским элитам очень мощный удар.

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Режим пожирает сам себя

Конечно, в первой половине 2022-го никто не мог бы подумать о том, что Путин и его режим посыплется настолько серьезно, что собственноручно проспонсированные подразделения дойдут до Москвы практически без всякого сопротивления. Но уже в конце года бурление дерьма в так называемых башнях Кремля дошло до того, что противостояние между кланами стало бесконтрольным и впоследствии вылилось в полноценный мятеж. Впрочем, бунт Пригожина был лишь мелочью на фоне того, что происходит внутри российского режима, и вышло на публику. На самом же пути путинская власть сыпется на глазах, а подковерная борьба между структурами и кланами только вызревает. После задержания Гиркина ни один аналитик не сможет назвать ни одной информационно раскрученной фигуры, которая могла бы сесть на трон вместо царя. Тем не менее есть куча других лиц, заинтересованных в смене власти силовым или более гражданским путем. А кого назначить следующим фюрером любой коллектив-победитель борьбы может определиться за несколько суток.

Само же противоборство, насколько можно понять, продолжается между ФСБ, ГРУ и другими бандитскими группировками. Если раньше Путин намеренно провоцировал конфликты между кланами и служил своеобразным арбитром, решая спорные вопросы "по понятиям", то сейчас ситуация вышла из-под его контроля. Все поняли, что царь очень слаб, уже не пользуется ничьим уважением, и больше не способен выполнять свои обязанности.

Сам бункерный фюрер демонстрирует какие-то агонические жесты, пытаясь доказать свою работоспособность, однако показательные заседания с руководством силовиков, отправки двойников в толпу или обращение к народу уже ни на кого не действуют.

Заигравшись в войну, уничтожив репутацию на мировом рынке оружия, вынудив укрепиться НАТО и умножив на ноль главный доход России от продажи энергоносителей, Путин подставил и элиты, и Россию. Предложить представителям башен Кремля какую-то альтернативу, которая всех устроит, диктатор пока, судя по всему, не может. А ведь слишком все далеко зашло.

Отбирая триллионы рублей у одних отраслей и направляя их на поддержку войны, рашистский лидер рушит мечты многих группировок на обогащение. При этом внутри силовых кланов бушует отдельная бойня за денежные потоки. К тому же остается открытым вопрос, кого назначат виновным в военно-политических и экономических провалах государства-террориста. И Путину, и ФСБшникам, и ГРУшникам, а также минобороновским чинушам никак не хочется стать козлами отпущения. В то время как социально-финансовое уничтожение России в результате санкций, мобилизации и перехода экономики на военные рельсы непременно будет отражаться и на настроениях в обществе. Даже максимально инертное сборище порабощенных Москвой народов так или иначе может спросить у господ: а как же случилось, что "величественное" государство с "выдающимся геополитиком" во главе положило сотни тысяч жизней, не получив ничего, кроме унижения.

Путинский режим скатился к хаотическим репрессиям силовиков

Поэтому из-за откровенного хаоса внутри режима Путину не осталось ничего другого, кроме как опираться на небольшое количество максимально лояльных к себе лиц типа Шойгу и Кадырова (пока хватает денег подкупать Дона ), а параллельно с этим проводить зачистки всех, кто для него потенциально опасен. Обычно в современной России неудобных персонажей убирают только двумя способами: ликвидируют или обвиняют в коррупции и сажают за решетку. Из-за страха того, что власть начнет чистки, еще в начале полномасштабной войны кураторы разных структур начали активно зачищать своих подчиненных-топ менеджеров разных компаний, чтобы те не смогли стать свидетелями хищений миллиардов.

Впрочем, впоследствии опасения всех элит стали реальностью, ведь Путин и лояльные лица отреагировали на риски и перевели режим в процесс самосохранения. Именно тогда, осенью 2022-го, Шойгу и Герасимов по указке и согласованию с Путиным начали проводить достаточно масштабные рокировки генералитета. По большому счету, как только кто-нибудь из военачальников начинал набирать популярность и выражал недовольство действиями руководства, его сразу же снимали с должности и переводили на другую. Либо обвиняли то в чрезмерных потерях, то в коррупционных преступлениях. Однако эти репрессии были более или менее продуманными, а вот после мятежа Пригожина начались исключительно хаотические действия.

Осознав, что практически любая искра может разжечь большой костер, и что настоящие организаторы похода "вагнеровцев" на Москву остались в тени, бункерный фюрер начал чистки всех, кто может представлять для него опасность. Именно так посадили в СИЗО Сергея Суровикина.



"Генерала Армагедона" отправили в ссылку / Фото российских пропагандистов

Непонятно, куда исчез Юнус-Бек Евкуров. По данным руководителя эстонской разведки Марка Гросбурга, в целом Путин и Шойгу избавились от по меньшей мере 28 высокопоставленных офицеров. Отдельным кейсом в этом списке, несомненно, идет уже бывший командующий 58 армией Иван Попов, который вполне может повторить судьбу генерала Тухачевского Этот популярный в армии военачальник, почувствовав слабость власти, начал голосить об измене и требовать как минимум существенного реформирования командования оккупационным войском. Это совсем не удивительно, что его быстро уволили и по крайней мере на время заставили молчать (если он, конечно, до сих пор жив).



Генерал Попов мгновенно превратился из "элиты россисйской армии" в изгнанника / Скриншот из российских псевдоСМИ

Таким же способом путинские приспешники будут убирать и других командиров, которые будут демонстрировать склонность к децентрализации и неповиновению. При этом на их место будут ставить буквально любого, кто согласится беспрекословно продолжать тактику мясных штурмов Герасимова. Для этого, кстати, в России даже повысили возраст резерва офицеров, чтобы "откопать" откровенно совковых и заранее лояльных генералов.

Горкин мог стать лицом нового мятежа

Кроме чисток в рядах армии, путинские людоеды начали еще и репрессии ФСБшников. Кого именно из топов уволили/посадили или убили в этом ведомстве, пока неизвестно, однако, по меньшей мере один всем известный и связанный со спецслужбой деятель уже находится в "Лефортово". Речь, конечно, идет о военном преступнике Игоре Стрелкове-Гиркине.



Стрелкова-Гиркина пытаются превентивно прикрыть / Фото российских пропагандистов

Возможно, для определенной аудитории кажется, что этого террориста посадили банально из-за того, что он много критиковал Путина. Однако в действительности его вполне могли сделать лицом очередного восстания. Да и информационно поднять определенные круги лиц распиаренный Рунов вполне мог, ведь он действительно имеет и боевой опыт, и является в известной степени мастером всевозможных мятежей, восстаний и создания сепаратистских группировок.

Для понимания: компания "отцов-основателей" квазиреспублик на Донбассе – Гиркин, Бородай и другие познакомились между собой во время войны в Приднестровье. Затем эту же команду Кремль отправлял для работы в Боснии и Герцоговине, русско-чеченских войнах и других конфликтах, куда Москва совала свой нос. Схема задействования заранее подготовленных боевиков Кремлем в спровоцированных им же войнах не менялась много лет: сначала политтехнологи и журналисты-рашисты вместе с пятой колонной разжигают в той или иной стране гражданский конфликт, а впоследствии, если все доходит до горячей фазы, вспышку усиливают "российские добровольцы". Когда начинается серьезное вооруженное противостояние, Россия вводит свой регулярный контингент в качестве "миротворцев". Команда Гиркина-Бородая и других специалистов использовалась почти во всех конфликтах, в которых участвовали россияне после распада СССР.



Бородай и Гиркин – представители одной кремлевской команды по разжиганию гибридных войн / Фото российских пропагандистов

Кроме дружбы с коллегами по гибридным войнам, Стрелков достаточно хорошо знаком с большим кругом пассионариев из числа "казаков", монархистов и так называемых ультрапатриотов. То есть в теории, заручившись поддержкой той или иной башни Кремля (а ФСБшники этому как раз способствовали), он вполне мог стать Пригожиным, который смог. Не удивительно, что после провального мятежа именно эту информационно распиаренную фигуру и решили посадить за решетку.

Проект "Новороссия" официально закрывают

Параллельно с этим в Москве, судя по всему, решили обуздать/убрать и других деятелей проекта "Новороссия", который можно считать официально закрытым, по меньшей мере с началом полномасштабной войны. С того момента, когда Россия сняла с себя маску, признала пребывание войск орды на Донбассе с 2014 по 2022 год и объявила об аннексии оккупированных ею территорий, никакой нужды в ведении гибридной войны для нее не стало.

Теперь же ненужными оказались и деятели, занимавшиеся организацией сепаратистских движений в Украине и непосредственно образованием так называемых "ДНР" и "ЛНР". Особенно те, кто много болтает. Так что всех так или иначе выведут из игры.

Хотя бы из-за того, что они себя уже изжили и не несут никакой пользы для Кремля, а также в определенной степени представляют опасность для ослабленного рашистского режима. Конечно, последнее не касается бестолковой пешки Павла Губарева или совершенно обделенного разумом Олега Царева, однако и ликвидировать их просто для проформы Путин вполне может. Или просто передать всем им подобным привет и дать понять, что надо сидеть себе молча.

Задержание Гиркина и проведение профилактических бесед с автором "Факела "Новороссии", ярко свидетельствует, что ко всем причастным к созданию "Д/ЛНР" деятелям, позволяющим критиковать власть, будут применять репрессии. По данным источников 24 Канала, в список для наказаний или проведения разъяснительных работ попали также Захар Прилепин, Царев, Татьяна Монтян и множество других деятелей.

Так что период репрессий в России будет продолжаться дальше, как и случаи внезапных инфарктов у олигархов, генералов и руководителей крупных компаний. Непременно будет продолжаться и внутреннее противостояние путинскому режиму со стороны тех, кто, безусловно, попадет под чистки. А вот закончится ли этот процесс реальным переворотом, скорее всего, можно будет увидеть уже в этом году.