Идеальная кандидатура, чтобы растерзать, – политтехнолог объяснил, почему произошел арест Гиркина

Террорист Игорь Гиркин обвиняется в "призывах к экстремизму". Его арестовали на 2 месяца. Но Стрелков именно тот человек, которому очень долго позволяли говорить все то, что он говорил. Вероятно, его даже использовали "в темную".

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Юрий Подорожний. Он отметил, что террориста могли даже долгое время прикрывать.

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Табу на критику

В России было табу на критику Владимира Путина. Мол, можно критиковать кого угодно, но не российского диктатора. Однако в этом году этот запрет начал давать сбой. И главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, и террорист Игорь Гиркин позволяли себе "нападать" на бункерного деда.

Сейчас в страна-агрессоре решили сделать показательное "распятие", чтобы показать россиянам, что монополия на критику остается только у одного человека.

И он будет решать – можно в России критиковать или нет. Поэтому, думаю Гиркин – идеальная кандидатура на растерзание,

– подчеркнул Подорожний.

Ведь именно Стрелков имел важное значение в войне России против Украины на Донбассе в 2014 году и ходил по агентуре РПЦ еще до 2014 года. Однако ныне террорист как раскрученная фигура, которую все знают в России, является претендентом на "распятие".

"Пригожина трогать нельзя, потому что это все – театральная постановка, но кого-то надо сжечь на костре. В России сейчас такая расшатанная ситуация и, я думаю, что со Стрелковым обойдутся по всей строгости военного времени", – отметил политтехнолог.

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