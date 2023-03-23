Любая попытка задержать Путина будет расцениваться как объявление войны, – Медведев

В России продолжается истерика из-за ордера Международного уголовного суда на арест диктатора. Террористы уже традиционно прибегают к угрозам. В частности заявили, что любая попытка задержать Путина будет расцениваться как объявление войны.

Такое абсурдное заявление сделал заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом сообщают росСМИ, пишет 24 Канал. Как видим, спустя более года полномасштабного вторжения оккупанты цинично не признают, что ведут кровопролитную войну против Украины.

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Российские террористы снова прибегают к угрозам

Медведев уже традиционно заявил, что компетенция Международного уголовного суда для государства-агрессора якобы "ничтожна". Также он сказал, что ситуация, предусматривающая арест Путина по решению Гаагского трибунала, будет означать "объявление войны России".

В своем интервью пропагандистским информ-агентствам прихвостень бункерного президента упомянул о заявлении министра юстиции Германии о том, что если Путин приедет в это государство, его арестуют.

Вот представим, понятно, что эта ситуация, которая никогда не реализуется, но представим, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии, и подвергся аресту. Что это? Объявления войны России,

– истерически заорал Медведев.

Также он добавил, что в таком случае все российские средства полетят в Бундестаг, офис канцлера и так далее.

"Он понимает, что это "казус белли", что это объявление войны? Он учился плохо?" – сказал Медведев. Кроме того, он назвал МУС "какой-то правовой ничтожностью, которая ничего существенного не сделала с момента своего создания".

Заместитель председателя вражеского совбеза также подчеркнул, что "возникает даже сугубо правовой вопрос: а на основе чего вы хотите судить иностранные государства или лидеров иностранных государств, если это государство к вам не присоединилось?"

"Поэтому его компетенция для нас не то что сомнительна, она ничтожна, о чем и было сказано", – заявил Медведев. В то же время, он говорил, что такого рода решения Международного уголовного суда создают колоссальный негативный потенциал. "А у нас и так очень плохие отношения с западным миром, хуже вообще, наверное, за всю историю не были", – посетовал прихвостень Путина.

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Кратко об ордере на арест Путина