"Почему не в Белгороде": как сеть реагировала на "полковника" Арестовича на пляже Израиля

Бывший внештатный советник главы Офиса Президента был замечен на пляже в Израиле. Волну обсуждений вызвал не только факт выезда Алексея Арестовича за пределы Украины, но и его внешность.

Еще в понедельник, 22 мая, телеграм-каналы сообщили, что Арестович отдыхает в Израиле и привели кадры, что подтверждают это. Как на это реагировали пользователи сети и вообще что известно об этом скандале – читайте в материале 24 Канала.

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Арестович хайпирует на бодипозитиве

Перед тем как перейти непосредственно к реакции сети, отметим, сам экс-советник главы ОП решил немного "похайповать" на этой теме. Собственно, он опубликовал фотографию своего тела, подписав ее: "Доброе утро".



Тело Арестовича / Фото из фейсбука бывшего советника руководителя ОП

Один из пользователей в твиттере прокомментировал это сообщение так: "Арестович продемонстрировал свой "железный пресс". Это тот самый отвлекающий маневр перед контрнаступлением?".



Арестович на пляже в Израиле / фото из телеграм-каналов

И вообще было много сообщений о "пузе Арестовича", "пельменях" и о том, что, якобы теперь экс-советник "не секс-символ", ведь его тело совсем не соответствует "стандартам красоты".

Обсуждение тела Арестовича / скриншоты с твиттера

Естественно, любой юмор имеет право на существование. Однако в этой ситуации внешность Арестовича – это не тот "приоритет", который нуждается в столь масштабной огласке. Тем более, что у каждого человека свои эталоны и каждый имеет право иметь такое "пузо", которое ему нравится.

Что такое бодипозитив Социальное движение, которое борется против высмеивания внешности, стандартов красоты и за принятие своего тела таким, каково оно есть. Первоначально возник он в феминистических кругах и был направлен против навязывания внешних идеалов для женщин.

Поэтому и ключевые в этой истории другие моменты:

Почему Арестович называл себя "полковником", а не воюет? Почему он уехал в Израиль, как он это сделал? Какими будут последствия этого скандала?

Почему "полковник" не в Белгороде?

Известный журналист, блогер, а теперь военный Майкл Щур иронически призвал Арестовича вернуться в Белгород, ведь он якобы очень нужен людям.

Также другие пользователи писали такое на эту же тему:

"Полковник Арестович на пляже в Израиле ждет вертолет, который отвезет его освобождать Белгород";

"У меня только один вопрос по Арестовичу, он поехал на 2-3 недели? Или на дольше?".

"Полковник Арестович вплавь перебирается через Белгородское водохранилище и выходит на прохоровский рубеж. Скоро будет генералом, наверное".

"Арестович был замечен на пляже в Тель-Авиве. Офицер украинской армии на страже дальних подступов к Родине".

"Мало кто знает, но Арестович уехал из Украины, воспользовавшись своим российским загранпаспортом".

"Боевой подполковник Алексей Арестович прокомментировал текущую ситуацию на фронте: "Я сейчас нахожусь в Белгородской области, это мой 44 с половиной боевой выход. Рубимся здесь, а не то что некоторые деятели по пляжам Тель-Авива валяются. Позор им".

Арестович "должен быть" в Белгороде, однако – в Израиле / скриншоты 24 Канала

Очевидно, в большом количестве сообщений вокруг этого скандала упоминается Белгород, ведь именно в этом регионе враждебного государства российские добровольцы начали несколько дней назад операцию по созданию "зоны безопасности".

В то же время Алексея Арестовича иронически называют "полковником", ведь еще в прошлом году вспыхнул скандал вокруг того, что он сам себя так назвал. Впоследствии Минобороны опровергло это заявление.

Возмущение из-за самого факта выезда

Одна из пользователей твиттера задала риторический вопрос относительно того, почему экс-советник смог уехать за границу, а ее отец не имеет такого права.

Также были возмущения со стороны мужчин, более года не видевших своих жен и детей, поскольку те находятся за границей, а им выезд – запрещен.



"Почему Арестович уехал, а другим нельзя" / Скриншот из сети

23 мая Алексей Арестович опубликовал в своих социальных сетях фотографию с Герцлийской конференции в Израиле, отметив, что на этом мероприятии были подняты такие важные темы, как сдерживание российской агрессии и создание новых гарантий безопасности для нашего государства.



Арестович на конференции в Израиле / фото из его соцсетей

Это могло бы объяснить, почему Арестович приехал в Израиль. Однако пока не ясно, кто ему выдал разрешение на пересечение границы? В роли кого он уехал, представлял ли Украину на этой конференции или только себя?

Герой многих зашкваров

Отметим напоследок, что это не единственный скандал, в котором был замечен бывший советник главы Офиса Президента:

после российской атаки на Днепр 14 января он заявил, что в многоквартирный дом попала не вражеская ракета, а обломок от нее, которую сбила украинская ПВО;

до начала полномасштабного вторжения он предлагал переименовать наше государство в "Русь-Украина";

также он неоднократно защищал русский язык, однажды назвал АТО – "курортом", негативно высказывался о ЛГБТК+ людях и публично ностальгировал по СССР.

Больше прочитать обо всех зашкварах Алексея Арестовича вы можете в этом материале 24 Канала.