Армения может выйти из ОДКБ: что об этом думают сами армяне
Армения может выйти из ОДКБ, поскольку Россия ее предала. В целом армянский народ хочет пересмотреть внешнюю политику своей страны и переориентироваться с Кремля на Запад, однако коллаборантское правительство Пашиняна против.
Такое мнение 24 каналу озвучил член совета Национального демократического полюса Армении Ваге Гаспарян. Ранее сообщалось о том, как нападение России на Украину пытаются сравнить с ситуацией в Карабахе.
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Армяне против ОДКБ
Гаспарян рассказал, что отношение к ОДКБ среди армян резко негативно. Оно усилилось после войны, когда Россия изменила Армении, связав ей руки. В общем, надо понимать, что образованные Ельциным и Путиным так называемые коллаборации стран – это попытка воссоздать СССР, который продолжал существовать де-факто, после распада де-юре.
Это было результатом, компромиссом соглашения с Западом, который в обмен на независимость стран Восточной Европы, их деколонизацию и деоккупацию стран Балтии согласился, что остальные постсоветские страны, среди которых и Украина, будут отданы Кремлю. Сейчас мы наблюдаем фактический распад России. В первую очередь благодаря героической борьбе украинского народа, украинской армии, которая является фронтменом этой борьбы,
– отметил член совета Национального демократического полюса Армении.
Гаспарян о том, что думают армяне по выходу страны из ОДКБ: смотрите видео
Пашинян – коллаборант
Он продолжил, что Армению следует рассматривать как оккупированную страну, в которой действует коллаборантский режим Николая Пашиняна, выступающий против любых изменений в обороне и во внешней политике. Национальный демократический полюс Армении выступает за немедленный выход страны из ОДКБ, СНГ и получение статуса главного внеблокового союзника стран Запада.
"Прежде всего, это США, а также Франция, Греция, все страны, чьи интересы совпадают с интересами армянского народа", - отметил Гаспарян.
Новости Армении: последние события
- В Армении жители страны требовали выхода страны из Организации договора о коллективной безопасности . Они вышли на митинг в Ереване.
- Армения обвинила Азербайджан в обстрелах пограничных позиций . В Ереване говорят об атаке из стрелкового оружия, в то же время в Баку заявили об атаке с армянской стороны.
- Риторика некоторых политиков по поводу конфликта Азербайджана и Армении в последнее время сводится к формированию имиджа жертвы армян. Такое мнение их диаспоры транслируют не только активисты-армяне, но и попавшие под их влияние европейские политики, однако некорректно обвинять в агрессии азербайджанцев, а параллели с войной в Украине – неуместны .