Кремль уже проинформировали: Армения требует вывода пограничников России из аэропорта в Ереване
Источник:News.am
Армения обратилась с требованием к стране-агрессору. Говорится, что Россия должна вывести своих пограничников из аэропорта Еревана.
Ранее премьер-министр Армении, Никол Пашинян, объявил о значимых изменениях в военной стратегии страны, выразив намерение расширить спектр военно-технических связей и сотрудничества. Также отмечается, что Армения больше не может полагаться на Россию как на основного оборонного и военного партнера.
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Армения обратилась с требованием к России
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в среду, 6 марта, заявил, что пограничные войска Армении должны полностью осуществлять службу в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване.
Об этом уже было сообщено российской стороне. На данный момент в аэропорту осуществляет службу пограничная служба России.
У Армении есть четкая позиция по этому вопросу, и она проинформировала об этом Россию официальным письмом,
– сообщил Григорян.
На вопрос, почему эта проблема возникла именно сейчас, секретарь Совета безопасности ответил, что Армения имеет все необходимые средства для того, чтобы обеспечивать полный контроль в аэропорту.
В период независимости Армения приобретает потенциал в разных направлениях. В настоящее время Армения имеет все возможности для того, чтобы осуществлять полный контроль в аэропорту,
– ответил он.
Отношения между Арменией и Россией обостряются: что известно
- В октябре 2023 года парламент Армении ратифицировал Римский статут, определяющий обязательства страны выполнять решения Международного уголовного суда.
- Следует отметить, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Страны, которые приняли Римский статут, должны арестовать Путина в случае его визита.
- Уже 1 февраля 2024 года Римский статут Международного уголовного суда вступил в силу в Армении. Как отмечали в местных СМИ, ратификация Римского статута Арменией возмутила российскую сторону.
- Незадолго до этого премьер-министр Никол Пашинян отказался участвовать во встрече Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшейся 23 ноября в Беларуси.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в длительном присутствии в стране российских военных баз. Причина заключается в том, что Москва не выполнила своих союзнических обязательств.