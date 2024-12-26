Как изменилась российская армия с начала войны: офицер "Азова" поделился наблюдениями

Боец 12 бригады спецназначения "Азов" Богдан Равликовский рассказал, что российская армия внедрила изменения в своей работе с начала полномасштабного вторжения. Офицер отметил как новинки в техническом обеспечении оккупантов, так и привлечение к боям менее подготовленных военных.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на интервью Богдана Равликовского "Равлика" в эфире Radio NV.

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Россия начала использовать современную технику

Как рассказал офицер, в начале года военные заметили у оккупантов приборы с тепловизионным наблюдением. В дальнейшем враги активно развивались в техническом плане и уже используют на поле боя дроны, которые работают через оптоволокно.

Для передачи информации такой беспилотник использует не радиоволну, а световой луч, идущий по специальному сверхтонкому кабелю из стекла. Средства РЭБ не действуют на такие дроны.

Россия отправляет на фронт заключенных и мобилизованных

В 2022 году в плен к ВСУ попадали в основном кадровые военные. Но уже в 2023 году Россия пополняла свое войско бывшими заключенными и неподготовленными мобилизованными мужчинами.

На данный момент – это неблагополучные россияне, которые пришли реабилитироваться перед обществом, получить какие-то деньги и отличия, и таким образом показать, что они чего-то стоят в своем обществе. Но (к сожалению, наверное) они этого не получат, ведь в основном они никому не нужны,

– сказал Богдан Равликовский.

По словам "Равлика" российский президент Владимир Путин может бросать неквалифицированных военных на передовую, вероятно, для того, чтобы получить какие-то рейтинги.

Может ли армия России стать слабее

Экономические проблемы, которые в России возникают из-за санкций, могут привести к сокращению военных расходов. Вследствие этого российская армия будет ориентироваться преимущественно на собственное производство оружия и техники, а значит скорее всего будет деградировать.

Напомним, несмотря на использование новейших технологий, войска России имеют значительные потери на поле боя. Только в ноябре на войне погибли почти 46 тысяч российских военных. Рекордной цифрой за один день является 2 030 убитых оккупантов за сутки. Также ВСУ за месяц уничтожили 307 российских танков, 899 боевых бронированных машин и 884 единицы артиллерии.