Копала картошку, а нашла оружие: что известно об опасной находке на Житомирщине

В Житомирской области женщина на приусадебном участке обнаружила арсенал оружия времен Второй мировой войны. Его она нашла, когда копала картошку.

Об этом заявили в полиции Житомирской области, информирует 24 Канал. О находке гражданка сообщила правоохранителям в понедельник, 11 сентября.

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Жительница Житомира сообщила полиции, что обнаружила предметы, похожие на боеприпасы. На место приехала следственно-оперативная группа, а также работники ГСЧС.

Правоохранители выяснили, что боеприпасы были спрятаны в земле недалеко от жилого дома – на расстоянии около 15 метров. Там обнаружили 82 минометные мины 82-го калибра и 3 противотанковые мины. А еще – 8 гранат.

Полицейские обеспечили охрану этой территории. Взрывотехники извлекут и уничтожат опасные находки.

Разминирование территории из-за войны России против Украины

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения усеяли территорию Украины взрывоопасными предметами. По словам Владимира Зеленского, 174 тысячи квадратных километров территории Украины потенциально опасные из-за боеприпасов и мин.

Ранее издание The Washington Post писало о том, что для того, чтобы полностью разминировать украинскую территорию, нужно 757 лет. Эксперты добавляют, что Украина – самая заминированная в мире.

Чтобы разминировать территории, украинские военные прибегают к новым способам. Так для разминирования ВСУ начали использовать тепловизоры. Они помогают обнаружить скрытые взрывчатки на деоккупированных территориях.

Если вы обнаружили подозрительные неизвестные предметы, оружие и боеприпасы – их ни в коем случае нельзя двигать, переносить, разбирать, нагревать и т.д. Место находки разметьте веткой, яркой тканью или другим доступным способом. Предупредите об опасности других людей и позвоните в полицию (102) или спасателям (101).