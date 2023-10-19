Будет точка надлома: возможности украинской артиллерии растут над вражескими

Артиллерийские обстрелы со стороны врага уменьшаются, в то же время с нашей стороны количество залпов увеличивается. Вероятно, Украине удалось добиться паритета.

Рано или поздно будет точка надлома возможностей российской артиллерии. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Россия до сих пор остается крупнейшим производителем снарядов в мире.

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Хорошие новости

В течение месяца страна-агрессор производит 125 – 130 тысяч артиллерийских снарядов, в год – 1,5 миллиона. Впрочем, очевидно, что россияне будут пытаться поднять этот показатель. К примеру, запустят дополнительные конвейеры.

Возможно, оккупантам удастся увеличить производство боеприпасов до 1,7 миллиона в год. Максимум 2 миллиона, но у меня есть сомнения, что это вряд ли удастся, потому что у них есть проблемы с металлорежущими станками, которые они пытаются раздобыть всеми возможными методами.

– сказал Черник.

В то же время, крупный военный евроатлантический маховик по производству снарядов перезапускается. Американцы уже этой осенью выходят на показатели в 80 тысяч снарядов в месяц. США декларируют, что к 2025 году выйдут на показатели более 100 тысяч.

Хорошая новость также поступила от французов. Франция подняла производство снарядов более чем в два раза, особенно для Украины. Бывшие страны Варшавского блока, в том числе Румыния, Чехия и Болгария, восстанавливают свои мощности по производству 152-мм и 122-мм снарядов к старой советской технике.

"Эта кривая обязательно перекрестится и она точно будет в нашу пользу. Вопрос только когда. Сказать, что это будет через месяц – два не совсем корректно, потому что должно пройти время банальной эмпирической статистики. Только на ее основе можно будет делать выводы, а для этого нужно время", – добавил военный эксперт.

Как увеличиваются артиллерийские возможности Украины: смотрите видео

Работа украинской артиллерии