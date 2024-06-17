КНДР могла передать России 5 миллионов артснарядов: в ВСУ указали на важный нюанс
Северная Корея, вероятно, отправила в Россию ориентировочно 10 тысяч морских контейнеров. Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сообщил изданию Bloomberg, что в них могут быть 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.
Есть множество факторов, которые влияют на эффективное использование боекомплекта. Поэтому важно отталкиваться не от количества предоставленных врагу снарядов, а их качества. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что корейские снаряды далеко не эффективные средства поражения.
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Он отметил, что такое суждение подтверждают и украинские военнослужащие, и сами россияне, которые очень жалуются на эти снаряды.
Они не соответствуют таблицам стрельбы и их баллистика смещена, детонация требует гораздо большей эффективности. К этим снарядам много претензий,
– озвучил Тимочко.
Не вся вражеская артиллерия может выстреливать
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ подчеркнул, что даже наличие у врага такого количества артснарядов не свидетельствует о том, что они все будут применены на фронте и принесут желаемый россиянам результат.
"Тот максимум, который они могли включить – они пустили в действие. Даже если на складах есть снаряды, это не означает, что вся их имеющаяся артиллерия может выстреливать. Кроме того, хранить на складах большое количество снарядов вблизи линии фронта – это обрекать их на атаку, поэтому поставки соответствующего числа снарядов не всегда означает, что они поступят вовремя на поле боя, будут задействованы и принесут необходимый результат", – отметил Тимочко.
Коротко о корейском оружии для России
- Россия и до этой поставки из КНДР уже использовала оружие Северной Кореи. Учитывая, что в России есть недостаток оружия собственного производства, оккупанты применяют артснаряды низкого качества, которые поступают из Северной Кореи. Генштаб ВСУ еще в декабре 2023 года сообщил, что состояние этого оружия неудовлетворительное, ведь были выявлены случаи их разрыва в стволах пушек и минометов россиян. Подобные ситуации приводят к потерям и вооружения, и личного состава вражеской армии.
- Количество артиллерийских выстрелов на фронте со стороны страны-агрессора пока не изменилось. Как было зафиксировано в конце 2023 года, так и сейчас оккупанты в среднем за сутки осуществляют 10 тысяч выстрелов.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического альянса обеспокоены тем, что Россия и КНДР сотрудничают в вопросах усиления способности страны-агрессора продолжать вести войну в Украине. Президент США Джо Байден также сделал заявление, что мир будет реагировать на это и противодействовать странам, которые помогают России.