Военный аналитик объяснил, почему Украине не стоит симметрично бороться с Россией

Россия превосходит Украину по количеству ресурсов и личного состава. Чтобы достичь преимущества в войне, нашему государству нужно искать асимметричные пути борьбы. Необходимо бить по слабым местам, например, по нефтеперерабатывающим заводам.

Если бы два года назад озвучили такой подход, россияне подготовились бы и эффективность свелась к нулю. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик из Израиля Игаль Левин, заметив, что такие вещи не для огласки. Хотя очевидно, что асимметричный подход – это не воевать линейно или "в лоб".

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Почему Украине не стоит симметрично бороться с Россией

По словам военного аналитика, не нужно копировать то, что делает противник. Если дублировать, это путь к краху. Поскольку присутствует тотальный дисбаланс в силах между Украиной и Россией.

Конечно, некоторые успешные действия можно перенимать. К примеру, когда враг применил эффективный вид оружия. Например, Россия подсмотрела использование Украиной FPV-дронов и моментально начала применять их на поле боя.

Не нужно "слепо" к этому относиться – все, что делают они, так же делать. Если Россия решит мобилизовать 300 тысяч человек, есть ли у Украины такая возможность? Допустим, есть. А есть ли на это средства? Поскольку армия также зависит от ресурсных возможностей. Поэтому асимметрия – это стараться не действовать паритетно,

– подчеркнул Игаль Левин.

Необходимо наносить удары по слабым местам. К примеру, разгромить российские силы, расположенные в Приднестровье, и добровольно-принудительно отдать территорию Молдове. Украинским дипломатам необходимо объяснить Кишиневу, что молдаванам нужно оккупированное россиянами Приднестровье.

Есть ли угроза для Молдовы со стороны России

Секретарь СНБО Александр Литвиненко назвал Молдову и страны Балтии лакомыми кусочками для Владимира Путина. Он считает, что Россия будет "качать тему" нарушения прав русскоязычных в этих государствах.

Молдова чувствует угрозу со стороны России. Поэтому 7 марта Кишинев и Париж подписали договор, который предусматривает сотрудничество государств в сфере безопасности. Кроме того, Эммануэль Макрон и Майя Санду обратились к России с призывом "вывести свои силы, которые незаконно размещены на территории Молдовы".

По мнению представителя Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, сейчас России не хватает ресурсов для того, чтобы открыть второй фронт, в частности с территории непризнанного Приднестровья. Если бы враг действительно мог прибегнуть к таким действиям, то сделал бы это еще в феврале 2022 года.