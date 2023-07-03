Россияне не могут с ними справляться: как ATACMS повысили бы эффективность ВСУ на поле боя

Украине необходимы дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут предоставить США. Российские оккупанты не имеют возможности сбивать эти баллистические ракеты, поэтому удары ВСУ по позициям врага были бы значительно эффективнее.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров. По его словам, процент сбивания россиянами ракет Storm Shadow составляет всего 10 – 15%.

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Более эффективные удары по позициям врага

Крамаров отметил, что ATACMS – это баллистические ракеты. Они используют очень точные кассетные боеприпасы, которые могут находить свою цель. Поэтому удары по скоплениям техники оккупантов могут быть значительно эффективнее.

Захватчики имеют советские и постсоветские средства ПВО, поэтому не смогут ими сбивать баллистические ракеты ATACMS.

Для их средств ПВО даже ракета Storm Shadow является проблемой. А вот с ракетами ATACMS не смогут справляться. Это разные типы вооружения, которые используются по разным целям. Если добавить такой компонент, это бы очень помогло и увеличило нашу эффективность на поле боя,

– убежден он.

Крамаров о ракетах ATACMS: смотрите видео

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