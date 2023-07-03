Россияне не могут с ними справляться: как ATACMS повысили бы эффективность ВСУ на поле боя
Украине необходимы дальнобойные ракеты ATACMS, которые могут предоставить США. Российские оккупанты не имеют возможности сбивать эти баллистические ракеты, поэтому удары ВСУ по позициям врага были бы значительно эффективнее.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, офицер запаса ВСУ Андрей Крамаров. По его словам, процент сбивания россиянами ракет Storm Shadow составляет всего 10 – 15%.
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Более эффективные удары по позициям врага
Крамаров отметил, что ATACMS – это баллистические ракеты. Они используют очень точные кассетные боеприпасы, которые могут находить свою цель. Поэтому удары по скоплениям техники оккупантов могут быть значительно эффективнее.
Захватчики имеют советские и постсоветские средства ПВО, поэтому не смогут ими сбивать баллистические ракеты ATACMS.
Для их средств ПВО даже ракета Storm Shadow является проблемой. А вот с ракетами ATACMS не смогут справляться. Это разные типы вооружения, которые используются по разным целям. Если добавить такой компонент, это бы очень помогло и увеличило нашу эффективность на поле боя,
– убежден он.
Крамаров о ракетах ATACMS: смотрите видео
ATACMS для Украины: последние новости
- Накануне издание The Wall Street Journal сообщило, что после мятежа Евгения Пригожина в России, что показало все слабости путинской диктатуры, Вашингтон приблизился к решению о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS, однако когда его окончательно примут – неизвестно.
- Впоследствии издание CNN со ссылкой на анонимные источники из администрации Байдена сообщило, что Белый дом изучает возможности относительно предоставления Украине кассетных боеприпасов.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что сейчас такого решения в Белом доме нет. Однако свою позицию Вашингтон постоянно пересматривает.