Под прицелом ПВО в Крыму: как ATACMS повысили бы эффективность ВСУ на фронте

США могут внести ракеты ATACMS в ближайший пакет помощи Украине. Оружие имеет значительные преимущества и помогло бы Силам обороны уничтожить стратегические цели противника.

Общая площадь поражения кассетной ракетой может достигать 30 тысяч квадратных метров. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук.

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Какие преимущества имеет ATACMS

Радиус поражения ATACMS существенно превышает все другое наземное оружие, которое Украине предоставляли союзники. Старая модификация ракет ATACMS может наносить удары на расстоянии до 165 километров, а новая – до 300 километров.

ATACMS запускаются из любой пусковой установки ракетного комплекса HIMARS. Предварительно, оккупантам не удалось уничтожить еще ни одной установки.

Харук рассказал, как ракеты ATACMS увеличили бы эффективность ВСУ на фронте: смотрите видео

Отметим, ракеты ATACMS – это оружие с кассетными боевыми частями, предназначенное для поражения важных целей в глубь обороны противника.

Это могут быть скопления войск противника и узлы коммуникаций. Также важны позиции, вроде противовоздушной обороны в Крыму,

– добавил Андрей Харук.

Также заметим, что ATACMS – баллистическая ракета, в отличие от крылатых ракет Storm Shadow или SCALP. Ее труднее сбить, потому, вероятно, ATACMS сможет преодолеть ПВО врага.

ATACMS для Украины: что известно