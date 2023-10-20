Пробная партия: в каких модификациях ракет ATACMS Украина еще нуждается

США передали Украине около 20 ракет ATACMS с кассетными боеголовками. Такое незначительное количество связано с тем, что это только пробная партия.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что так же Украине передавали ракеты Storm Shadow и SCALP.

Читайте также Передача ATACMS Украине: в Пентагоне прокомментировали, предоставят ли дополнительные ракеты

"Нам передали несколько ракет, увидели преимущества и недостатки в театре военных действий – и дальше уже передали основную партию", – отметил Свитан.

Украине передали пробную версию ATACMS: смотрите видео 24 Канала

По его словам, Украине могли передать несколько модификаций ATACMS, чтобы определить эффективность их работы. Так, ракетами M39 с дальностью 165 километров можно контролировать аэродромы подскока и не давать российским вертолетам заправляться.

Но россияне могут вывести аэродромы глубже на свою территорию или в оккупированный Крым. Тогда увеличится плечо подлета, но они смогут выполнять боевые задания.

В каких ATACMS нуждается Украина

"Чтобы их отминусовать из Крыма, нам нужны ракеты M39A1 с дальностью в 300 километров. Они могут накрывать аэродромы и полностью убрать авиационный вертолетный компонент врага с Юга нашей страны", – констатировал Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что должны быть сотни ракет – тогда они смогут взять под оперативный контроль всю оккупированную территорию Украины. Речь идет о любой точке, где могут разместиться российские военнослужащие, их бронированная техника, автомобильные развязки, топливные склады, склады с боеприпасами.



Основные характеристики ракет ATACMS / Инфографика 24 Канала

Украина получила ATACMS от США: последние новости