России выставили ультиматум: почему Белый дом решился передать ATACMS Украине

Белый дом подтвердил, что США в марте передали Украине ATACMS. А после того, как в Конгрессе и Сенате приняли законопроект о помощи Украине, этих ракет будут предоставлять еще больше.

В то же время до этого был длительный спор, предоставлять ли Украине это оружие, или нет. Что повлияло на изменение решения Белого дома 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

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России выставили ультиматум

СМИ сообщают о том, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине ракеты ATACMS дальней дальности. Более того, Белый дом тайно предоставил Киеву ракеты в марте. По словам Джейка Салливана, это произошло после того, как Россия использовала баллистические ракеты из КНДР.

Предоставление или не предоставление Украине ракет ATACMS было долговременным предметом торга между США и Россией. Соответствующие службы вели прямой контакт. Был ультиматум, требование или объяснение российской стороне, если они применят ракеты Ирана или КНДР, то США будут вынуждены передать свои ракеты ATACMS. Пока Россия этого не делала, Белый дам не решался на это,

– отметил Юрий Романюк.

Российские удары северокорейскими ракетами по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины обеспокоили Белый дом. Собственно, не только это, но и тот факт, что Кремль передал КНДР свои ракетные технологии, хотя это было нарушением договоренности, которую обязалась выполнять госдума России.

"Из открытых данных, насколько я понимаю, это все же кассетные боеголовки есть в этих ATACMS. Как раз для того, чтобы на большой площади поражения можно было уничтожить системы ПВО или самолеты. Далее мы их успешно будем использовать. Они существенно усилят украинские возможности, чтобы наносить России очень болезненные удары: уничтожать их ключевые опорные пункты, пунктов сосредоточения ПВО и аэродромов в радиусе 300 километров", – подчеркнул Романюк.

В то же время, конечно, одним из ключевых условий передачи этих ракет было их использование исключительно на суверенной территории Украины. Ракетами ATACMS запрещено бить по военным объектам на территории России. Для США и для других союзников Украины это принципиальный вопрос.

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