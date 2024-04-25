Водночас до цього була тривала суперечка, чи надавати Україні цю зброю, чи ні. Що вплинуло на зміну рішення Білого дому 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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Росії виставили ультиматум

ЗМІ повідомляють про те, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні ракети ATACMS далекої дальності. Щобільше, Білий дім таємно надав Києву ракети у березні. За словами Джейка Саллівана, це сталося після того, як Росія використала балістичні ракети з КНДР.

Надання чи не надання Україні ракет ATACMS було довготривалим предметом торгу між США та Росією. Відповідні служби вели прямий контакт. Був ультиматум, вимога чи пояснення російській стороні, якщо вони застосують ракети Ірану чи КНДР, то США будуть змушені передати свої ракети ATACMS. Поки Росія цього не робила, Білий дам не наважувався на це,

– зазначив Юрій Романюк.

Російські удари північнокорейськими ракетами по цивільній та енергетичній інфраструктурі України занепокоїли Білий дім. Власне, не лише це, але й той факт, що Кремль передав КНДР свої ракетні технології, хоч це було порушенням домовленості, яку зобов'язалась виконувати держдума Росії.

"З відкритих даних, наскільки я розумію, це все ж касетні боєголовки є в цих ATACMS. Якраз для того, щоб на великій площі ураження можна було знищити системи ППО чи літаки. Далі ми їх успішно використовуватимемо. Вони суттєво посилюватимуть українські спроможності, аби завдавати Росії дуже болючих ударів: знищувати їхні ключові опорні пункти, пунктів зосередження ППО та аеродромів в радіусі 300 кілометрів", – наголосив Романюк.

Водночас, звичайно, однією з ключових умов передачі цих ракет було їхнє використання виключно на суверенній території України. Ракетами ATACMS заборонено бити по військових об'єктах на території Росії. Для США, та й для інших союзників України, це принципове питання.

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